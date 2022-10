ESL FACEIT GROUP y DreamHack se unen para impulsar los esports en el mundo

FOTO: What The Fav

El grupo ESL FACEIT, la entidad que lleva liderando más de 20 años la organización de grandes competiciones de videojuegos, ha realizado una presentación en Madrid en el hotel Westin Palace donde ha tratado temas importantes como las claves de la empresa y las diferentes estrategias y dinámicas de los negocios actuales dentro del sector de los esports.

En palabras de Andreas Jernberg, Head of Sales EU en ESL FACEIT GROUP: “ESL FACEIT es la organización más grande en cuanto a esports se refiere, somos el primer unicornio dentro de este sector”. Por otra parte, añade que: “Para que el sector de lo esports evolucione y mejore es necesario implantar unos valores educativos, especialmente en la gente joven porque ellos son el futuro de los esports. "

Hoy, presentación de ESL FACEIT GROUP en España pic.twitter.com/6wrVsys6y3 — Carlos Arias (@Carlos_Arias) October 18, 2022

Esta presentación también ha contado con la presencia de Kilian Kramer, Lead of Commercial Parnertship Planning en ESL FACEIT GROUP, que declara: “Nuestros patrocinadores tendrán un papel muy importante. Colaboran en las acciones y no solo eso, si no que también tendrán su papel dentro de los eventos. Un ejemplo de esto es DHL que ha contado con una alta participación en las últimas competiciones donde ha generado una gran interactividad con el público. Mercedes Benz también contará con acciones de los eventos”.

Posteriormente a esta presentación de ESL FACEIT GROUP, se ha abierto una mesa de debate compuesta por: Karen Moctezuma, Head of Gaming & Esports de MKTG Spain; Guillermo Mañas, Head of Esports de Movistar; Andrés Costa, Director de Marketing de Monster Spain y Arturo Castelló, CEO de Encom. El primer tema que han tratado ha sido acerca de los esports y su evolución, donde Karen ha declarado: “Los esports son una oportunidad para cualquier marca y es una buena forma de cautivar a la audiencia joven, pero tienes que adaptarte, crecer y crear nuevas estrategias o te quedas atrás”. Por su parte, Mañas piensa que: “Aún queda mucho recorrido en el sector y hay una preferencia con los juegos de Riot. Para que las marcas entren más al mundo de lo esports se necesita una oferta mayor”. Por otro lado, Andrés Costa afirma que: “Hay países que están por España en cuanto a esports se refiere, pero han cometido errores y debemos aprender sobre ellos para así poder coger ventaja en este sector”.

La siguiente cuestión tratada ha sido sobre los aspectos qué necesitan los esports para dar una garantía a una empresa. En palabras de Karen Moctezuma: “Es una cuestión de actitud que es lo que demuestra la profesionalidad. Se necesita llegar a un punto de acuerdo entre las marcas y los equipos”. En cambio, el Head of Sports de Movistar piensa que: “Ha mejorado el contexto industrial, se nota que hay una mayor inversión y más marcas, y hay que cumplir con sus requisitos para así llegar a un acuerdo entre ambos”.

Por último, el Director de Marketing de Monster Spain declara que: “Dentro de las marcas hay un gran desconocimiento sobre el gaming y los esports en general. Tienes que conocer a la audiencia, es muy importante educar a los jugadores y a los padres sobre el beneficio de los videojuegos para fomentar el crecimiento en la industria”.

En definitiva, una presentación donde se han tratado temas muy interesantes dentro de un sector emergente como es el de los esports y donde hemos visto que ESL FACEIT GROUP aspira a convertirse en un coloso más grande de lo que es hoy en día.