Javier Carrión sobre DreamHack: “Nos están teniendo como ejemplo para saber cómo hacer un festival en otros países”

Los festivales gaming se han convertido en un concepto ya inherente a los esports, el gaming y los influencers. Echando la mirada atrás, los mejores eventos han coronado a los equipos de deportes electrónicos desde hace lustros y la desvirtualización de los creadores de contenido con sus comunidades tienen su punto de encuentro en estas.

DreamHack Valencia es una de estas citas imperdibles y, en esta ocasión, Javier Carrión, director del festival nos ha comentado varios puntos sobre su edición invernal donde no hay más que eventos y actividades con los curiosos que se pasen por allí.

Respecto a qué podemos esperar de ésta ha sido totalmente directo: “Es el mismo concepto que es un estilo de vida, pero hemos preparado contenidos totalmente diferentes e innovadores para aquellos fans que vinieron ya en verano y quieran repetir”. No obstante, si hay que particularizar los eventos musicales y las competiciones internacionales tendrán como plataforma el móvil.

Las expectativas de verano se han cumplido con crecer. A veces tener el verano como fecha calendarizada para programar estas actividades puede ser contraproducente, pero en el caso de DreamHack no afectó en nada: “La edición de verano fue todo un éxito a pesar de que una parte de la industria hiciese todo lo posible para que no lo fuera, pero en cuanto a afluencia de público, negocio, internacional (ESL FACEIT) fue un éxito. Nos están teniendo como ejemplo para saber cómo hacer un festival en otros países”.

Además de tener una organización que ya se ha visto que sabe competir en tiempo con otros festivales como UBEAT Festival, el programa que tuvo y el que está por venir atraerá a mucho público a Valencia: “El mundial de F1 de Ampeter se cierra en DreamHack con todos ellos en presencial. Por otro lado tendremos el Club 113 y a YoInterneto que también van a estar y, por último, el enfrentamiento entre Heretics de Superliga contra Heretics de LEC que se celebrará en nuestro festival”.

En vistas al futuro, DreamHack Valencia se postula como una de las más grandes sobre las que continuar edificando el proyecto. ESL FACEIT va a poner sobre el festival un proyecto piloto que se verá durante esta edición y que, dependiendo de los resultados podremos ver o no en el futuro: “Esta activación permitirá atraer marcas con un nivel de inversión mucho mayor y totalmente a la altura de eventos a nivel mundial (desde el aspecto audiovisual). De todos modos, en la edición invernal estamos jugándonos la confianza inicial con ESL FACEIT, tanto en el salto de calidad y de acuerdos con marcas donde el usuario va a encontrarse activaciones inéditas”.

Por último, el papel de los festivales gaming para Javier Carrión está claro: “DreamHack no es una feria, es un festival porque no se centra sólo en esports, stands, LAN Parties o influencer. Es un mundo donde la gente joven encuentra sus motivaciones para explotar su ocio. Ofrecemos desvirtualizar todos los contenidos que el público disfruta online. Aquello que los jóvenes demuestren que le divierte y es importante para ellos estará en DreamHack. Nuestro reto es no desconectarnos de ese público y aportarles un extra”.

No cabe duda de que la puesta en escena de DreamHack hace referencia al gran potencial que tienen el legendario festival gaming. Después de verano casi que parecía que podría parecer redundante uno más y mucho más lejos de la realidad. El gran cierre de año en Valencia para por DreamHack donde los fans van a poder casi tomarse las uvas viendo a Ampeter, disfrutando de CSGO o viendo el nuevo Heretics.