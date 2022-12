FOTO: Madrid In Game

Madrid In Game un proyecto prometedor

La primera edición del Madrid In Game Summit arranca hoy en el Campus del Videojuego de Madrid con gran variedad de actividades como el congreso divulgativo, organizado por el Clúster del Videojuego de Madrid; el Pitch y Meet to Match de Games from Spain, impulsado por el ICEX España Exportación e Inversiones; el Guerrilla Game Festival y el I Congreso Español de Videojuegos.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís y el delegado de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Redondo, han visitado los tres pabellones destinados al Madrid in Game Summit. Allí, han podido conocer cómo se están desarrollando las diferentes iniciativas de este encuentro profesional junto a los estudios de desarrollo de videojuegos, inversores, universidades, investigadores y expertos que participan en él.

Como ha señalado la vicealcaldesa, “el Campus del Videojuego ya es una realidad. En este lugar, todo aquel que esté creando en la industria del videojuego va a encontrar aquí un sitio que permite que la imaginación tenga su eco y que el talento encuentre su camino. Sin lugar a duda, este es uno de los grandes proyectos de Madrid y supone un punto de inflexión en la ciudad.”

Madrid in Game Summit también ha contado en su apertura con Pedro Antonio González Calero, Presidente de la Sociedad Española para las Ciencias del Videojuego; José María Moreno, Director General de AEVI; Pablo Conde, Director de Moda, Hábitat e Industrias Culturales de ICEX España Exportación e Inversiones y Adriana Moscoso del Prado Hernández - Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación.

Como contaba Pedro Antonio González Calero: “Este proyecto está siendo un éxito y confío en que sea un lugar donde la capacitación técnica tenga cabida en estos próximos años”. Madrid In Game pretende llevar la industria del videojuego a otro nivel y cuentan con gran presupuesto para ello, el objetivo es que los jóvenes talentos decidan quedarse en España para potenciarse y llegar ser grande jugadores.

En palabras de José María Moreno: “El sector de los videojuegos se ha convertido en una forma de ocio en todas las edades y España se ha convertido en una potencia en esta industria. Muchos nuevos inversores han venido a invertir a nuestro país. Una industria que genera muchos puestos de trabajo y que puede doblarlos en los próximos años. El sector de videojuegos en Madrid se podrá consolidar y crecer en el futuro”, Unas declaraciones donde se puede ver la gran importancia de este sector.

Por otra parte, Pablo Conde declara: “Se quiere potenciar la industria audiovisual, una industria muy potente donde el videojuego se ha convertido en un producto global”.

Por último, Adriana Moscoso afirma que: “Es un sector heterogéneo, pero también es una industria cultural y tiene una doble vertiente. Tiene un buen peso en la economía española y una gran responsabilidad en el apartado de la cultura. Es un sector con un potencial enorme y con un talento muy bueno”.

En resumen, Madrid In Game es un proyecto muy ilusionante donde se quiere potenciar este gran sector del videojuego.