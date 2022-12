Las recompensas exclusivas en Riot con el Game Pass de Xbox

Riot Games y Microsoft anunciaron la gran sorpresa antes de que comenzarán los Games Awards, donde confirmaron el día en el que se podrán recibir las nuevas y exclusivas recompensas en los juegos de Riot con la vinculación del Xbox Game Pass.

Como se ya se había anunciado meses anteriores, los títulos como League of Legends, VALORANT, League of Legends Wild Rift, Legends of Runaterra y Teamfight Tactics se sumarían al proyecto de Microsfot con una vinculación a través del Game Pass de Xbox. Esto sucederá el 12 de diciembre, a partir de ese día los usuarios que cuenten con el Game Pass podrán vincular su cuenta de Riot Games para conseguir recompensas y beneficios exclusivos.

League of Legends, Valorant y otros juegos de Riot Games empiezan a aparecer en la Microsoft Store https://t.co/VCWstdIFVc pic.twitter.com/9gqWrx4UZ3 — SomosXbox (@SomosXbox) November 30, 2022

El proceso es muy sencillo, primero hay que tener instalada la aplicación de Xbox, a partir de ahí simplemente hay que seguir una serie de pasos muy fáciles para conseguir vincular ambas cuentas, o crear una nueva cuenta en caso de no tenerla. Además, hay una sorpresa que nadie se esperaba, todos los usuarios que realicen esta vinculación antes del 1 de enero de 2023 recibirán una bonificación extra.

En VALORANT las recompensas serán las siguientes: Desbloqueo de todos los agentes del juego, así como el acceso a los agentes futuros tan pronto como sea posible, además de un aumento del 20% en la experiencia del pase de batalla, pase del evento y en el progreso de los agentes. Y si vinculas las cuentas antes del 1 de enero, también recibirás el llavero: Pocket Sage Gunbuddy.

En el League of Legends es muy similar, desbloquearás todos los campeones del juego, podrás acceder a los futuros campeones tan pronto como sea posible y conseguirás una bonificación del 20% en la experiencia ganada. La recompensa por unirte antes de acabe el año es un cofre selecto más una llave.

En cuanto a Teamfight Tactics, recibirás una pequeña leyenda de 1 estrella y cuatro skins de arena hasta abril de 2023 y a partir de ese momento una skin de arena que rotará cada mes. La bonificación extra por unirte en 2022 es un huevo raro de pequeña leyenda.

En el caso de Wild Rift conseguirás de forma permanente todos los campeones del juego y el acceso a los nuevos campeones tan pronto como sea posible, y contarás con un 20% extra de experiencia. La recompensa extra será un cofre con un emoticono aleatorio.

Ya por último, en Legends of Runaterra tendrás acceso a todas las cartas del Set Foundations y si te unes antes del 1 enero de 2023 recibirás un cofre prismático.

Va a ser una unión interesante y beneficiosa tanto para los usuarios de Riot Games como los de Xbox Series.