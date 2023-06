Call of Duty: Black Ops Cold War - Lote Multigeneración, Alan Wake Remastered y Endling - Extintion is Forever llegan en julio a PlayStation Plus

Nuevo mes, nuevos juegos de suscripción para PlayStation Plus. Como cada mes, la carta de juegos del catálogo de la consola de Sony cambia y trae títulos adicionales para todos los niveles de suscripción.

Desde el essential, pasando por el extra y hasta el premium todos los jugadores que hayan abonado el pago mensual o anual podrán conseguir cada mes los juegos que salen cada 30 días.

En el caso de julio, Call of Duty: Black Ops Cold War - Lote Multigeneración, Alan Wake Remastered y Endling - Extintion is Forever llegan a la carta sustituyendo a NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 y Trek to Yomi.

Juegos del mes (Essential - Extra - Premium)

Call of Duty: Black Ops Cold War - Lote Multigeneración para PS4 / PS5: Esta entrega de la icónica saga de acción, Call of Duty, lleva al jugador al corazón de la volátil batalla geopolítica de la Guerra Fría, a principios de los 80. Cuenta con una fascinante campaña para un jugador, donde los jugadores se enfrentarán cara a cara a figuras históricas y verdades incómodas mientras luchan por todo el mundo en escenarios icónicos de la Guerra Fría como Berlín Este, Vietnam, la sede del KGB y más.

A su vez, los jugadores podrán participar en operaciones encubiertas y disfrutar del combate característico en la siguiente generación de modos multijugador. En el modo Zombis de Black Ops Cold War, tanto veteranos como principiantes se embarcarán en una trepidante y aterradora aventura que expande una de las tramas más emblemáticas de la saga Call of Duty.

Este modo cooperativo incluye nuevas formas de progresar, ventajas clásicas y un arsenal de armamento de la Guerra Fría que ayudará a los supervivientes a derrotar a las legiones de no muertos.

Alan Wake Remastered para PS4 / PS5: En este galardonado thriller de acción cinemática, el afligido escritor Alan Wake se embarca en la desesperada búsqueda de su mujer desaparecida, Alice. Tras su misteriosa desaparición en el pueblo de Bright Falls, en el Noroeste del Pacífico, Alan descubre las páginas de una historia de terror que supuestamente ha escrito, pero de la que no guarda ningún recuerdo.

Alan se ve forzado a cuestionar su cordura viendo cómo, página a página, la historia se vuelve realidad frente a él: una presencia hostil de oscuridad sobrenatural se está apoderando de todos los que encuentra, volviéndolos en su contra. No le queda más remedio que enfrentarse a las fuerzas de la oscuridad armado únicamente con su linterna, una pistola y lo que queda de su destrozada mente.

Su viaje de pesadilla para encontrar respuestas al alucinante misterio al que se enfrenta le llevará a las aterradoras profundidades de la noche.

Endling - Extintion is Foreverpara PS4 / PS5: es un título de aventuras y supervivencia, desarrollado por el estudio español Herobeat Studios, en el que el jugador experimentará cómo sería la vida en un mundo devastado por los humanos a través de los ojos del último zorro en la Tierra.

El jugador tendrá que explorar varias áreas con desplazamiento lateral en 3D y defender a sus cachorros, alimentarlos, verlos crecer, observar sus personalidades y miedos únicos y, lo que es más importante, ayudarlos a sobrevivir.