GeForce NOW recibe el Early Acces de Star Wars: Outlaws junto a más de 25 títulos

El servicio de videojuegos en la nube de NVIDIA añade más de 25 juegos a su lista, entre los que destacan Visions of Mana, el acceso anticipado a Star Wars: Outlaws y el acceso anticipado a la beta abierta de Call of Duty Balck Ops 6.

NVIDIA ha anunciado las novedades que llegarán esta semana a GeForce NOW, la plataforma de cloud gaming que ofrece las últimas tecnologías con IA y RTX en los juegos más populares. Estos días, el servicio recibirá varios juegos muy esperados, como Visions of Mana y los Early Access de Star Wars: Outlaws y de la beta abierta de Call of Duty Black Ops 6.

En el acceso anticipado de Star Wars: Outlaws, los miembros con subscripciones premium podrán aprovechar todo el poder de la inteligencia artificial con la tecnología NVIDIA DLSS 3.5 con Ray Reconstruction y NVIDIA Reflex para disfrutar de la mejor versión del ansiado título de Ubisoft. En el caso de la beta abierta de Call of Duty Black Ops 6, los usuarios que hayan precomprado el juego podrán disfrutarlo desde el 30 de agosto hasta el 4 de septiembre. El acceso se abrirá al resto de jugadores del 6 al 9 de septiembre.

Visions of Mana, el último RPG de Square Enix, es un título que combina acción y estrategia en tiempo real en un épico viaje que los jugadores deberán emprender hacia el Árbol de Maná. Los usuarios con una membresía Ultimate podrán disfrutar de este esperado videojuego alcanzando los 120 fps y a resolución 4K. Por otro lado, los amantes de los MMORPG con una cuenta Prioritaria o Ultimate ya pueden disfrutar de los 25 Addons más utilizados de CurseForge en World Within, la nueva expansión de World of Warcraft.

Desde este verano, GeForce NOW también se puede disfrutar a través de Xbox.com. Los usuarios podrán acceder a sus títulos favoritos de Xbox PC aún más rápido. La plataforma de videojuegos en la nube de NVIDIA se presenta como un gran aliado para los que más se mueven, como los estudiantes, ya que permite disfrutar de los mejores videojuegos en sus mejores versiones incluso en dispositivos que no son gaming, convirtiendo portátiles, equipos de sobremesa, Mac, dispositivos Android TV, iPhone e Ipad en potentes ordenadores con las últimas tecnologías RTX