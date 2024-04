Prime Gaming añade dos juegos adicionales de Fallout en Amazon Luna de forma gratuita

Además de Fallout 76 en Xbox y PC como parte de la oferta de Prime Gaming de abril, Amazon se complace en sorprender a los miembros Prime con acceso a otros dos títulos de Fallout disponibles ya a través de Amazon Luna.

Para celebrar la primera temporada de Fallout ya disponible en Prime Video, los miembros Prime de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido podrán jugar a Fallout 3: Game of the Year Edition y Fallout: New Vegas durante los próximos seis meses como parte de su suscripción.

•Fallout 3: Game of the Year Edition– [Via Amazon Luna] – Experimenta el juego más aclamado de 2008 como nunca antes. Crea un personaje de tu elección y desciende a un sobrecogedor mundo postapocalíptico donde cada minuto es una lucha por la supervivencia. Fallout 3: Game of the Year Edition incluye los cinco paquetes adicionales de Fallout 3: Operation Anchorage; The Pitt; Broken Steel; Point Lookout; y Mothership Zeta.

•Fallout: New Vegas – [Via Amazon Luna] – Elige bando en la guerra que se avecina o declara "el ganador se lo lleva todo" y corónate rey de New Vegas en esta continuación del videojuego del año 2008, Fallout 3.

Amazon Luna es un servicio de juegos en la nube que facilita jugar a tus juegos favoritos en las plataformas compatibles, como Fire TV, Fire Tablets, dispositivos iOS y Android, televisores inteligentes Samsung y LG, y PC, Mac y Chromebook a través del navegador web. Además, los miembros de Amazon Prime de los países compatibles tienen la posibilidad de jugar a una selección mensual rotativa de juegos en Luna a través de una oferta específica.

Fallout 76 también está disponible ahora para los miembros Prime durante todo el mes de abril tanto en PC como en Xbox, que puedes descargar y conservar para siempre, además de varios otros títulos de Juegos gratis con Prime. Consulta la publicación del blog Actualización de contenido de abril de Prime Gaming para obtener más información o visita primegaming.com para solicitarlo ahora.

•Fallout 76- [Xbox via Xbox Code, PC via Microsoft Store Code] – Sal de tu búnker 25 años después de la catástrofe nuclear. Explora un vasto páramo, devastado por la guerra, en esta adición multijugador de mundo abierto a la historia de Fallout.

Por último, los fans no deben perderse la Tienda Fallout de Amazon, donde encontrarán un montón de juegos, objetos de colección, ropa y mucho más