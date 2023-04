Este es el dinero que lleva ganado Jon Rahm en su carrera

Los más de 120 millones de dólares que ha ganado Tiger Woods en su carrera están lejos todavía, pero Jon Rahm parece seguir la carrera del genio estadounidense y ya acumula más de 45 millones de dólares en premios con apenas 28 años. algo más de 40 millones de euros.

El pasado mes de febrero, Rahm ingresaba en el prestigioso club de los golfistas que han ganado más de 40 millones de dólares y entraba entre los 25 golfistas de la historia que más dinero han recaudado.

Antes de comenzar el Masters de Augusta estaba ya en el puesto 24 gracias a un extraordinario comienzo de la temporada, en la que ha ganado ya más de diez millones de dólares. Sólo por triunfar en el Masters se ha llevado tres millones. Aproximadamente la misma cantidad que se llevó en febrero por su triunfo en el Abierto de Los Ángeles. Antes ya se había impuesto en el Torneo de Campeones, por el que se llevó 1,44 millones de dólares y en el American Express, por el que ganó 2,7 millones de dólares.

Pero Jon Rahm sigue considerando que hay algo más que el dinero. Ha preferido la gloria del circuito tradicional al escandaloso derroche económico del circuito saudí, consciente de que no cambiará su vida ganar mucho más dinero. Y, además, valora la vida familiar. Durante su discurso como ganador, agradeció su apoyo a Kelly, su mujer, que bregaba en la primera fila de asientos con el mayor de sus dos hijos. Y se acordaba también de Severiano Ballesteros en el día en que hubiera cumplido 66 años y cuando se cumplen 40 años de su segundo triunfo en Augusta. El español lo reservaba para referirse a su padre: «Aita, menos mal que has venido, que estuviste a punto de no venir»,