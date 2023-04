La explicación de Guti en "El Chiringuito" sobre la diferencia entre Vinicius y Mbappé

Los rumores que unen a Mbappé al Real Madrid siguen estando y eso genera conflictos con el rol que asumirá junto a Vinicius. El brasileño ya ha conseguido demostrar el potencial que tiene tras registrar grandes actuaciones. El ex futbolista Guti fue tajante en "El Chiringuito" con una opinión que ya está siendo viral. "En este momento, Vinicius Jr. es mucho mejor que Kylian Mbappé", fueron las palabras del ex jugador.

Por su parte, Guti ahora mismo está buscando equipo porque quiere seguir su carrera como entrenador. El ex madridista siempre ha comentado alto y claro sobre la selección. De hecho, en una ocasión llegó a ofrecerse: "Me encantaría ser seleccionador de España. Sería increíble ser seleccionador de tu país. Creo en mí y sigo diciendo que lo que quiero ser es entrenador. En los últimos meses he tenido ofertas... Pero aquí estoy. Falta que alguna me ilusione. Ser entrenador te engancha de verdad. Cuando era jugador no me planteé ser entrenador. Me gustaría volver 15 años atrás y estar en el campo de nuevo. Me gustaría jugar cualquier partido del Madrid, no sólo el Clásico. También me gustaría jugar un Besiktas-Galatasaray. Tengo un gran recuerdo de esos partidos. Ganamos un derbi en su campo y yo marqué un gol. Todavía me acuerdo”.

Vinicius siempre ha sido comparado con Mbappé. Al fin y al cabo el brasileño está siendo determinante y tiene más mérito hacer buenos números en la competición española que en la francesa. El futuro del galo se desconoce. Todo apunta a que seguirá el año que le queda en el PSG, pero tampoco se descarta nada.