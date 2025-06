Farmacéutico y criador de caballos de alta competición

La hípica es un deporte muy absorbente que cuenta con casos excepcionales en los que se compaginan dos mundos aparentemente opuestos. El ejemplo es Sergio Collado, farmacéutico de profesión y criador por vocación. Su caso ejemplifica cómo el amor por los caballos puede llevar a alcanzar metas que, a simple vista, parecerían reservadas sólo para quienes se dedican a ello de manera exclusiva.

Sergio Collado no llega del típico entorno ganadero. Su primer contacto con los caballos fue con siete años dio gracias a su padre, militar y que montaba en el ejército. Su afición evolucionó hasta convertirse en la cría de caballos nacionales de alta competición, un proyecto que surgió como consecuencia del trabajo con Mariana Verdeja.

"Todo empezó como una ilusión. Cuando arrancamos el proyecto tomamos como referencia el modelo francés de cría, ya que nuestras yeguas madre eran de esa línea. Buscamos criar con calidad y fuerza, haciendo un estudio muy exhaustivo de los sementales más adecuados para cada yegua", explica. "Es un orgullo de padre. Verlos dar resultados es mucho más gratificante que lograr éxitos propios. No hay comparación", comenta.

Su proyecto ha conseguido que tanto yeguas madre como sus hijos participen en concursos de alta exigencia como el Longines Global Champions Tour de Madrid. Compaginar la farmacia y la cría de caballos no es sencillo. "Cuando algo te apasiona, no pesa. Claro que no es fácil, pero cuando algo te gusta mucho le pones pasión y esfuerzo. No cuesta mucho llevarlo así. La organización es fundamental, hay que ser capaces de aprovechar hasta el último segundo para coordinar ambas profesiones", dice.

Su formación como farmacéutico ha influido directamente en su forma de llevar la yeguada. "Sobre todo en la disciplina. La carrera de farmacia es muy dura, te enfrentas a muchas frustraciones y te enseña a superarlas. Es un aprendizaje que tiene muchos paralelismos con la hípica", señala. Muchos jinetes acuden a él para pedir consejo ante cualquier contratiempo, tanto de los caballos como de los propios jinetes. Para sus caballos, Sergio suele apostar por productos naturales en el cuidado de los animales. "Casi todas las sustancias dan positivo. Por eso me gusta utilizar productos naturales siempre que sea posible", explica.