"Roki", adiós a mucho más que un caballo

El Club de Campo Villa de Madrid acogió una de las despedidas más emotivas de la hípica española. "Rokfeller de Pleville Bois Margot", referencia del Salto en España, se retiró de la competición en la 114 edición del CSI de Madrid.

"Roki", con 20 años, accedió a la pista verde del Club de Campo montado por Eduardo Álvarez Aznar. Un pasillo de jinetes lo recibió con una ovación en un homenaje cariñoso y tan sobrio como merecido. Al llegar al centro de la pista, se proyectó un vídeo que repasó sus grandes momentos con palabras de algunos de los protagonistas referenciales del circuito internacional.

"Ha sido el caballo más importante que hasta ahora ha tenido Edu. A nivel deportivo lo ha dado todo y se merecía un retiro como este", apuntó Luis Álvarez Cervera, que siguió el homenaje a traves de Internet. "Me hubiera gustado estar con mi familia el día de la emotiva despedida de ''Roki'', pero por estar con fiebre no pude ir", comentó a LA RAZÓN. "Vi el concurso a través de la página de la Global y me pareció una competición espectacular, de un enorme nivel. Un gran éxito encuanto a capacidad organizativa y de divulgación, mostrando unas imágenes fantásticas tanto de Madrid como del Club de Campo, una de las pistas más bonitas y emblemáticas del circuito, que además cuenta con los recorridos siempre interesantes y de gran nivel de Santiago Varela", aseguró. "Quiero resaltar la sensibilidad del comité organizador, Oxer, al que agradezco el emotivo homenaje de retirada a ''Rokfeller'', que fue un tributo de reconocimiento a un caballo especial. Esto es una muestra del respeto y la admiración general que se tiene por estos nobles animales", declaró.

El acto más simbólico llegó cuando Eduardo desmontó de "Roki", le quitó la montura y colocó sobre él una manta blanca donde se leía "Gracias, Roki". El caballo llegó a las cuadras de la familia Álvarez Aznar el 12 de mayo de 2013. Era difícil demontar y con carácter. Eduardo incluso pensó en devolverlo. Pero con trabajo y paciencia terminaría siendo uno de los caballos más exitosos y longevos de la hípica española.

"Supuso el paso fundamental para que Edu se afirmase en la alta competición, desde las Copas de Naciones hasta World Cup y Global Champions Tour, donde estuvo durante aproximadamente doce años al máximo nivel. El binomio Edu-''Roki'' ha sido muy carismático para la afición. Jacques Couperie, que lo tuvo en su cuadra un tiempo, nos insistió en que no tenía ninguna duda sobre él. Jacques es amigo mío desde los años 70, un hombre de caballos, conocedor y fiable. A esto se sumó la buena impresión que nos causó a Edu y a mí en la prueba, casi medio año antes de tomar la decisión. También fue importante la confianza que Silvia, mi mujer, tuvo en Jacques para decidirse a comprarlo. Muy pronto pasó a ser el caballo favorito de Silvia", apunta Luis Álvarez Aznar. "Es cierto que necesitó un tiempo de entrenamiento y adaptación jinete-caballo, ya que tiene una fuerte personalidad y, a veces, reacciones inesperadas. Pero cuando saltó en La Coruña el Gran Premio y sólo tuvo una falta por tiempo ya supimos que tenía dentro todo lo necesario para la alta competición. A partir de ahí se desarrolló un entendimiento total entre caballo y jinete", comenta el padre de Eduardo.

"Los recuerdos son muchos, pero destaco las finales por equipos del Global Champions Tour, el Gran Premio de la Copa del Mundo de Zúrich, el segundo puesto en el Gran Premio de Madrid del GCT y, por supuesto, el triunfo en el Gran Premio del Global Champions Tour de Rabat. En conjunto, sus últimos doce o catorce meses fueron de una regularidad increíble", apunta. "Reemplazarlo es difícil, pero Edu tiene algunos caballos que apuntan a poder llegar al alto nivel, aparte de los que ya están como ''Legend'' o ''Made In’t Ruytershof''. En un año podremos ver cómo evolucionan ''Qevita'', ''Genaro'', ''Harlequin'' o ''Gibraltar''", relata Luis Álvarez Aznar.

"Roki" y Eduardo compitieron en los mejores escenarios posibles incluyendo los Juegos de Río y los de París. Para la familia Álvarez Aznar, "Roki" es mucho más que un caballo. Era el animal favorito de Silvia Aznar y para los hijos de Eduardo, especialmente para Santi, es un súperheroe.