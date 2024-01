La feminista que quiere cambiar el futbol: "Hombres, no sean histéricos"

Leila Pereira es la presidenta del Palmeiras en un mundo de hombres. "Yo voy a las reuniones de la CBF y son todos hombres, de la federación paulista y son todos hombres, llamo a conferencias de prensa y vienen 30 hombres y dos o tres mujeres", ha contado en una peculiar conferencia de Prensa: "¿Por qué pasa eso?”, se preguntaba, antes de asegurar que se encontraba "extremadamente solitaria” en este mundo tan masculino.

"Es un inmenso placer estar aquí con ustedes en este día que, sin lugar a dudas, es histórico para nosotras las mujeres. No conozco ningún caso en el mundo de una rueda de prensa compuesta únicamente por mujeres. Cuando tuvimos esta idea, la publicitamos y, curiosamente, escuché muchas preguntas: '¿Por qué sólo mujeres?'. Por increíble que parezca, muchos hombres me preguntaron por qué podían venir solo mujeres. Yo les digo, no sean histéricos. A nosotras nos dicen histéricas cuando queremos ser oídas y la verdad es que no lo somos“, aseguró en la conferencia de Prensa a la que sólo pudieron ir mujeres.

Eso ha llamado mucho la atención- "Me gustaría que este encuentro sea simbólico para los hombres: que en esta hora que estamos aquí todas juntas, ellos sientan lo que nosotras las mujeres sentimos desde que nacemos", ha dicho. "Las mujeres no queremos ningún privilegio, solo queremos la oportunidad de mostrar que somos competentes. Queremos espacios en el mundo del fútbol, que es todo masculino”.

Lo tiene muy claro: "“Tenemos que decir basta a eso, no puede ser normal. Que haya solo una mujer al frente de un club grande en Sudamérica eso no es normal. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sufrimos diversas restricciones que nos impiden llegar?”, seguía preguntando sin encontrar respuesta.

Aunque sí la tenía. Es el“machismo estructural” y pedía que se abriesen los ojos: “Nosotras somos capaces, solo queremos más oportunidades”. Y acabó con un deseo: "eron lo que nosotras hemos sentido toda nuestra vida”, aseguró. “Espero desde el fondo de mi corazón no tener que volver a convocar una conferencia solo para mujeres para estar con mujeres aquí”.