Fernando Alonso puede olvidarse de ayuda este año: "Newey no va a reuniones ni responde correos..."

Aston Martin atraviesa una de las temporadas más discretas de los últimos años en el Mundial de F1. Con Fernando Alonso y Lance Stroll lejos de los puestos de puntos y sin señales claras de recuperación a corto plazo, el equipo británico ha optado por una estrategia de fondo: centrar todos sus esfuerzos en el ambicioso proyecto de 2026. En ese contexto, ha decidido no involucrar a Adrian Newey, en el desarrollo del monoplaza actual, el AMR25.

Apuesta a 2026

El legendario ingeniero británico, considerado uno de los grandes arquitectos técnicos en la historia de la F1 no participará en la evolución del coche de esta temporada. Su tarea está completamente orientada al diseño del vehículo de 2026, con el que Aston Martin aspira a dar un salto definitivo de calidad coincidiendo con el nuevo reglamento técnico

Andy Cowell, director ejecutivo del equipo, lo ha dejado meridianamente claro y ha detallado que Newey no dedica ni siquiera una fracción de su tiempo al coche actual. No participa en reuniones relativas al AMR25 ni interviene en la planificación del monoplaza de 2025." Newey no va a reuniones ni responde correos... prepara un coche rápido”, ha dicho en una entrevista en al As.

Su labor se limita exclusivamente a la concepción del coche del próximo curso.. La prioridad es crear una base técnica sólida, competitiva, no como este año

Fernando Alonso, piloto principal del equipo, mostró hace meses su respaldo a la estrategia adoptada: “Si Adrian Newey ha decidido trabajar en el coche de 2026, lo apoyo por completo. Tiene suficiente experiencia y conocimientos para saber qué es lo mejor.”, decía antes de saber cómo iba a ir este año,

Año de transición

Así, el equipo ha asumido que la temporada 2025 será, en gran medida, una campaña de transición. La atención seguirá centrada en el monoplaza de 2026, cuya importancia estratégica es indiscutible. Mientras tanto, el AMR25 continuará intentando mejorar para competir con la mayor dignidad posible. Aston Martin apuesta por el futuro y este año tiene pinta de dejarlo de lado para no perder tiempo. Va a ser una travesía por el desierto. "Podríamos volcarnos con el AMR25, progresaríamos, pero empezaríamos 2026 en una mala posición inicial que repercutiría durante 2027, 2028, 2029", aseguraba Cowell en el As.