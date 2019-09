Una caída bajo la pancarta del último kilómetro puso el pelotón patas arriba. Roglic savó la caída, sólo tuvo que echar el pie a tierra para poder continuar. «Los que luchamos por la general debemos mantenernos concentrados», asegura. Pogacar y Valverde tuvieron menos suerte. El ganador en Andorra y en Los Machucos entró en la meta sangrando por el codo izquierdo y subió al podio con una venda tapando la herida. Alejandro Valverde también se cayó. Tuvo tiempo para preparar la caída y minimizar los daños, aunque se hizo daño en la muñeca. «Me duele un poco, espero que sea sin consecuencia ninguna», explicaba al cruzar la línea de meta. «Se veía venir. La llegada picaba para arriba y podía haber un corte. Se iba a mucha velocidad, había mucha tensión, se han tocado y se han ido al suelo», añadía.

«Me apetece llegar al hotel y recuperar», resumía el campeón del mundo. Como tantos otros. Pero la tensión en su equipo no llegaba por la caída de Alejandro, aparentemente inofensiva, sino por la clasificación de Nairo Quintana. Al colombiano en la clasificación provisional le dieron adjudicaron un minuto y cincuenta y tres segundos perdidos con respecto al pelotón. Fue uno de los desajustes provocados por la «montonera». Nairo no se fue al suelo, pero fue la caída masiva el único motivo de que entrara tarde en meta.

La caída provocó un esprint muy desordenado, aunque los primeros del grupo, los que luchaban por la victoria, no se vieron afectados. Son pocas las oportunidades que tienen los esprinters en esta Vuelta y no querían desaprovechar una más. Aunque el recorrido de la etapa invitaba a la aventura, a que llegara una escapada, los equipos de los velocistas forzaron el reagrupamiento. Y el más rápido volvió a ser Sam Bennett. El irlandés se impuso con una extraña comodidad. Le dio tiempo incluso a mirar para atrás para ver cómo entraba Richeze, el segundo de la etapa, que entró con el mismo tiempo. El tercero, Van der Sande, ya entró con dos segundos de distancia. Igual que si se hubiera escapado.

«He oído la caída, pero ha sido justo por detrás de mí y no me ha afectado. Deceuninck y Emirates venían muy bien organizados, he seguido sus trenos y he llegado hasta el final», explicaba el ganador. El irlandés es un esprinter que vuela por libre, sin el trabajo de un equipo detrás pendiente de él. Pero aún así es el más rápido de la Vuelta hasta el momento.

14ªetapa. San Vicente de la Barquera-Oviedo (188 km)

Ganador de etapa (Premio Cofidis)

1-Sam Bennett (Irl/Bora)

General (Maillot Carrefour)

1-Primoz Roglic (Esl/Jumbo Visma)

Puntos (Maillot Skoda)

1-Primoz Roglic (Esl/Jumbo Visma)

Montaña (Maillot Loterías y Apuestas del Estado)

1-Ángel Madrazo (Esp/Burgos BH)

Joven (Maillot Fenié Energía)

1-Miguel Ángel López (Col/Astana)

Equipos (Premio Andalucía)

1-Movistar Team (Esp)

Combatividad (Premio Continental)

Diego Rubio (Esp/Burgos BH)