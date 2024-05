La Final Four y sus secuelas en el Madrid

En el vestuario del Real Madrid la derrota en la final de la Euroliga apenas se masca 24 horas. El miércoles 29 llega el Barcelona al WiZink Center para comenzar las semifinales de la Liga Endesa. Una eliminatoria a cinco partidos que se ve desde dentro de la sección como la oportunidad para confirmar una temporada que hasta la final del pasado domingo era de sobresaliente alto. En el seno del club se apunta a una responsabilidad compartida, aunque haciendo hincapié en el pésimo día en el tiro exterior, la floja actuación de varios jugadores clave (Campazzo y Tavares) y una actuación arbitral cuestionable.

Chus Mateo termina contrato en junio y nadie se cuestiona la continuidad del técnico pese a la derrota en Berlín ante el Panathinaikos. Otra cosa sería una eliminatoria desastrosa ante el Barcelona que podría multiplicar los interrogantes, pero la confianza en el técnico y en la plantilla para lo que está por venir es absoluta.

Otra cosa es lo que suceda este verano con todos los jugadores, siete, que terminan contrato (Sergio Rodríguez, Sergio Llull, Rudy, Causeur, Hezonja, Poirier y Tavares). Rudy ya anunció el día que cumplía 39 años que era su última temporada y todo apunta a que el «Chacho» seguirá el mismo camino. Causeur dejará el club después de siete temporadas en las que ha sido una pieza imprescindible dentro y fuera de la cancha. Tavares está muy cerca de la renovación pese a su flojísima aportación en la final. Y los que tienen muy complicado seguir son Hezonja y Poirier. El alero croata, después de autoinculparse de forma exclusiva por la derrota en la final, ya rechazó las dos primeras ofertas que le llegaron del club. «El Señor Florentino me amenaza cada vez que me ve en el comedor para quedarme aquí. Ojalá», fue su comentario antes de la Final Four. Sus deseos están acompañados de unas pretensiones económicas que el club sólo va a asumir en el caso de Tavares. Su salida al reciente campeón de Europa, donde ya estuvo unos meses tras regresar de la NBA, es el camino más factible. Y a Poirier le sucede algo parecido. Es su mejor temporada en Europa y en Turquía ya le han ofrecido el dinero y los minutos que no va a tener en el Madrid. Pero antes de todo eso llega el Barça.

Ivanovic no sigue en el Baskonia

Dusko Ivanovic no continuará entrenando al Baskonia la temporada que viene con lo que concluye la cuarta etapa del técnico montenegrino en Vitoria. Ivanovic llegó al Buesa el pasado mes de noviembre en sustitución de Joan Peñarroya. El balcánico logró reconducir la situación del equipo en la Euroliga, pero no pudo hacer lo mismo en la Liga Endesa. El Baskonia no logró el pase a la Copa del Rey por un triunfo, lo mismo que en los "playoffs" de la Liga. En cambio, regresó a las eliminatorias europeas cinco años después. El Baskonia destaca que Ivanovic es "el entrenador más importante y laureado de la historia del club" y le agradece "su profesionalidad y compromiso durante esta temporada y todo el tiempo que ha estado comandando el equipo vitoriano a lo largo de la historia baskonista". "Es un técnico que ha dejado un legado en la entidad y siempre formará parte de la familia azulgrana", remarca el club vasco.

Semifinales

Unicaja-UCAM Murcia (27, 20:30)

(día 30, 20:30; 1, 18:00; 3, 20:30 y 5, 20:30)

Real Madrid-Barcelona (28, 20:30)

(día 31, 20:30; 2, 18:30; 4, 20:30 y 6, 20:30)

Final (a partir del día 7, 8 o 9 de junio)

*Todos en Movistar.