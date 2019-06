No hubo opción para la lucha. Lewis Hamilton no dio opción a sus rivales. No falló en la salida, fue contundente en su ritmo, el equipo no erró en la estrategia y de esa manera logró una nueva victoria que le aúpa más todavía en cabeza de la clasificación general. Una distancia con sus perseguidores que parece ya insalvable sin todavía haber alcanzado la mitad del calendario. Ha ganado ya seis Grandes Premios en 2019. La sexta corona está a su alcance.

Ni Bottas ni los dos pilotos de Ferrari pudieron hacerle frente. Desde la primera vuelta tomó una pequeña ventaja que fue aumentando poco a poco y ahí acabó la prueba. Sólo al final Bottas tuvo que sujetar a Leclerc que venía apretando desde la tercera plaza. Verstappen acabó cuarto después de tener una carrera en tierra de nadie, sin poder luchar con los de arriba, pero sin dejar que nadie le presionara por detrás. N siquiera Vettel con el Ferrari, que cruzó la línea de meta en quinto lugar y además, se llevó el punto de la vuelta rápida. Otro fracaso más para el alemán.

La sexta plaza fue para Carlos Sainz. El madrileño arrancó muy bien,. peleó por el cuarto puesto en las primeras curvas y después cayó hasta su posición natural, el sexto puesto. Sainz confirmó que el McLaren ha evolucionado y que se encuentra por delante de Renault, Haas y Alfa Romeo.

Gran Premio de Francia (53 vueltas = 309,626 km.):

.1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1h.24:31.198.2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 18.056.3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 18.985.4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 34.905.5. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) a 1:02.796.6. Carlos Sainz (ESP/McLaren) a 1:35.462.7. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) a 1 vuelta.8. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) a 1 vuelta.9. Nico Hulkenberg (ALE/Renault) a 1 vuelta10. Lando Norris (GBR/McLaren) a 1 vuelta11. Pierre Gasly (FRA/Red Bull) a 1 vuelta12. Sergio Pérez (MEX/Racing Point) a 1 vuelta13. Lance Stroll (CAN/Racing Point) a 1 vuelta14. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) a 1 vuelta15. Alexander Albon (TAI/Toro Rosso) a 1 vuelta16. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) a 1 vuelta17. Kevin Magnussen (DIN/Haas) a 1 vuelta18. Robert Kubica (POL/Williams) a 2 vueltas19. George Russell (GBR/Williams) a 2 vueltas

- No clasificado: Vueltas

Romain Grosjean (FRA/Haas) 44

- Mundial de pilotos:

.1. Lewis Hamilton 187 puntos

.2. Valtteri Bottas 151

.3. Sebastian Vettel 111

.4. Max Verstappen 100

.5. Charles Leclerc 87

.6. Pierre Gasly 36

.7. Carlos Sainz 26

.8. Daniel Ricciardo 22

.9. Kimi Raikkonen 17

10. Kevin Magnussen 14

11. Nico Hulkenberg 14

12. Lando Norris 13

13. Sergio Perez 13

14. Daniil Kvyat 10

15. Alexander Albon 7

16. Lance Stroll 6

17. Romain Grosjean 2

18. Antonio Giovinazzi 0

19. George Russell 0

20. Robert Kubica 0

- Mundial de constructores:

.1. Mercedes 338 puntos

.2. Ferrari 198

.3. Red Bull/Honda 136

.4. McLaren/Renault 39

.5. Renault 36

.6. Racing Point/Mercedes 19

.7. Alfa Romeo/Ferrari 17

.8. Toro Rosso/Honda 17

.9. Haas/Ferrari 16

10. Williams/Mercedes 0

Próxima prueba: Gran Premio de Austria, del 28 al 30 de junio en el Red Bull Ring de Spielberg