¡Filtrado!: Así serán los coches de fórmula 1 en 2022

Deportes

La espera terminó. Los aficionados a la fórmula 1 tenían una gran curiosidad por conocer la evolución de los monoplazas de cara al Campeonato de 2022 pero el medio italiano Livegp.it acaba de desvelar un avance exclusivo mundial de la primera foto de un monoplaza de Fórmula 1 de la temporada 2022.

Así serán los monoplazas en 2022

Un año en el que se producirá una profunda renovación en el aspecto de los coches, simultáneamente con la introducción de las nuevas técnicas y regulaciones.

La foto publicada por el medio italiano no es un monoplaza de un equipo en particular, ya que aún se está trabajando en las distintas fábricas. Pero es un auto de exhibición creado específicamente para la ocasión por The Memento Group, encargado por F1, para revelar al público cómo serán los coches a partir del próximo año.

La idea de Liberty Media es presentar el monoplaza de F1 2022 en Silverstone, pero en LiveGP.it han tenido acceso a las imágenes. La empresa que gestiona la F1 trabaja actualmente en la planificación de un acto de presentación del coche para los medios en el circuito británico. Precisamente donde, en 1950, tuvo lugar el primer Gran Premio de la historia. La organización de Fórmula 1 ya había presentado en 2018 bocetos de cómo debería ser el nuevo monoplaza, pero no se había visto hasta ahora uno hecho realidad, aun así tendremos que esperar hasta el próximo mes para su presentación oficial.

Principales cambios

El medio italiano 'LiveGP.it' ha filtrado las imágenes de cómo debería ser un coche de Fórmula 1 en 2022

Por lo que apreciar en la imágenes filtradas , el concepto del auto F1 2022 no se aleja mucho de las representaciones en la web. De hecho, se ha rebajado el morro delantero, mientras que se ha simplificado la aerodinámica.

La principal novedad estará representada por el efecto suelo, que finalmente permitirá a los conductores poder ponerse detrás de otro coche sin sufrir turbulencias. Los alerones delanteros y traseros adquieren una forma decididamente más agresiva, lo que le da al automóvil un aspecto más futurista.

Otra novedad que llama la atención de inmediato es la que ve en la parte delantera la presencia de perfiles neutros paralelos a la superficie de apoyo de los neumáticos para desviar los vórtices provocados por la rodadura y limpiar el flujo hacia la parte trasera. Además, las aberturas laterales son más anchas que las utilizadas hasta esta temporada.