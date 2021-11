El mensaje de Ocon contra Fernando Alonso por su manera de conducir

Deportes

La relación entre dos pilotos de la misma escudería en la F1 es amable, dentro de lo que cabe. Y no cabe mucho. Como sucede entre Fernando Alonso y Esteban Ocon, al final saben que el modo de medirlos va a ser cómo queden con respecto a sus compañeros. Por eso, se llevan bien, pero también compiten. Casi siempre tienen palabras de respeto e incluso afecto entre ellos, pero en otras, como tras el Gran Premio de México, salen chispas.

En México, hubo un accidente en la salida: “Hubo una melé tras el trompo del Mercedes, nos quedamos encerrados, pero peor parte se llevaron otros”, explicaba después Fernando Alonso. Más concreto fue su compañero Ocon: “Creo que sí, que fue provocado por Bottas”, aseguraba ,pero luego sucedió algo más “Luego estaba Fernando acercándose por el lado derecho. Así que obviamente empujó a Mick hacia mí. Y luego tenía a Yuki ahí con poco espacio. Por mi parte no podría haber hecho mucho más”, decía describiendo el accidente. Consideraba que poco más se podía hacer: “Lamento que hayamos chocado así. Pero sí, no había nada que pudiera haber hecho. En realidad, cuando hay tres coches en la misma curva nunca sale bien. Así son las cosas, pero volviéndolo a mirar, no creo que todos hubiéramos sobrevivido si hubiéramos hecho algo diferente. Simplemente tres coches no pueden hacer esa curva”.

Por eso no había rencor en sus palabras. “Al final no todo es negativo. Y también hay algo positivo en que logramos puntuar con Fernando. Así que sí, no fue el mejor fin de semana, pero hay muchas cosas que podemos sacar. Y solo faltan unos días para volver a correr en Brasil, así que podemos borrar este fin de semana bastante rápido”.