Deportes

El maratón de carreras de Fórmula Uno en las últimas semanas concluye el próximo domingo en el circuito brasileño de Interlagos. Fernando Alonso llega a Brasil después de haberse vuelto a meter en los puntos en el Gran Premio de México y tras dos carreras, Turquía y Estados Unidos, en las que no sumó. Por eso el bicampeón mundial estaba satisfecho después de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. “Volver a los puntos era el objetivo. Ser noveno es para estar contentos. No hicimos un buen trabajo el sábado, pero sí pudimos hacerlo en carrera y hemos sumado buenos puntos para el equipo”, apuntó el español.

El piloto asturiano venía de ser decimosexto en la sesión de clasificación, pero salió duodécimo gracias a las sanciones que tuvieron que afrontar otros pilotos por cambios de componentes en sus monoplazas. “Hicimos un buen domingo, y buen sabor de boca en México”, dijo. Alonso se encontró con dificultades en el inicio, al encontrarse por detrás del alcance entre el coche del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el del australiano Daniel Ricciardo (McLaren).

La próxima carrera, el domingo 14, será el Gran Premio de Brasil donde Alonso confirmó sus dos campeonatos mundiales, en 2005 y 2006 con Renault, pero donde no ha ganado ninguna carrera. “Nunca he ganado en Brasil, pero me trae muy buenos recuerdos, vamos a volver a la carrera al esprint, así que hay oportunidades de luchar otra vez. Hemos perdido muchos puntos con AlphaTauri en constructores, así que vamos a por ellos”, concluyó.