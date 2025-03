Antonio Lobato lanza una alerta a pocos días de comenzar la Fórmula 1: "No entréis..."

La escuderías ya están listas para hacer rugir los motores de su monoplaza en el primer GP de la temporada. El pistoletazo de salida se producirá este próximo el fin de semana, con el Gran Premio de Australia, que regresa como ronda inaugural después de que lo hiciera por última vez en el año 2019.

Una campaña que llega calentita con una guerra entre escuderías por los fichajes o el potencial de los monoplazas. Tras el tormentoso episodio entre Ferrari y Aston Martin por Enrico Cardile que ha acabado en los tribunales, Red Bull ha presentado una denuncia contra Ferrari acusando al SF-25 de violar el reglamento. Una queja que ha llevado a la FIA a tomar cartas en el asunto e inspeccionará la fábrica de Maranello para verificar la conformidad del nuevo monoplaza.

Y mientras los pilotos velan armas, el periodista especializado en fórmula 1 ha lanzado un aviso urgente para alertar a sus seguidores del incidente que ha sufrido a días de iniciar el campeonato.

El reconocido periodista, especialista en Fórmula 1 ha avisado en su red social de Instagram que su cuenta de 'X', antiguo Twitter, ha sido hackeada. Lobato explica en un vídeo que encabeza con un "Aviso urgente" del ataque del que ha sido víctima.

Según relata, Lobato ha sufrido un ciberataque en la red social 'X' y ha querido alertar a sus seguidores de polémicas publicaciones que puedan publicarse en su nombre y que él no ha subido. "Este mensaje es para contaros algo bastante poco inusual. Me han hackeado la cuenta de Twitter ('X')", expone en un vídeo.

"He intentado ponerme en contacto con Twitter, pero es muy complicado. He puesto una reclamación, pero lo único que os puedo decir es que, por favor, no entréis en ningún enlace ni historia que aparezca en la cuenta de Twitter. Ni hoy, que ya hay algo publicado que evidentemente no he hecho yo y que tiene que ver con criptomonedas, ni en los próximos días hasta que yo os confirme que la cuenta vuelva a ser mía", sentencia.