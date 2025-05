Arde la F-1: el método secreto de Red Bull para descubrir las "trampas" de McLaren

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) ganó este domingo el Gran Premio de Miami (Estados Unidos), la cuarta victoria de la temporada en seis carreras, para afianzar su liderato en el Mundial, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron noveno y decimoquinto. Piastri enseñó la superioridad de McLaren sobre Red Bull, con el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, cuarto por detrás del podio que completaron el otro 'papaya' Lando Norris y George Russell (Mercedes). Tras Baréin y Arabia Saudí, el australiano se apuntó su tercer GP seguido en un domingo marcado por la degradación dispar de neumáticos y por tres coches virtuales de seguridad.

Los nervios por la superioridad de los McLaren aumentan en equipo de Verstappen que no piensan dejar pasar ni una en su guerra contra la escudería con sede en Woking.

Una polémica imagen

En la previa del Gran Premio de Miami, un gesto de Zak Brown, director del equipo McLaren, no pasó desapercibido para los aficionados ni para el resto de escuderías. Durante la sesión de prácticas del viernes, las cámaras captaron a Brown en el muro de boxes sosteniendo y bebiendo de una botella con la etiqueta “agua de neumáticos”. El gesto, claramente intencionado, hace alusión a las acusaciones de Red Bull hacia McLaren que comenzaron la temporada pasada y que siguen a día de hoy.

La imagen no tardó en correr como la pólvora en redes sociales y el propio Christian Horner, jefe de Red Bull, respondió con humor tras ver las imágenes en una transmisión de Sky Sports: “Le enviaremos un Red Bull si necesita algo de energía”.

¿Truco ilegal o eficiencia?

Pero la polémica continúa y la escudería austríaca no piensa parar. Según el equipo de Milton Keynes, McLaren utiliza supuestamente técnicas ilegales para regular la temperatura de sus neumáticos, lo que les habría permitido un mejor control del desgaste y un rendimiento superior. Aunque la FIA realizó una investigación y no encontró irregularidades, Red Bull no cesará en su particular guerra.

McLaren tiene el coche más rápido en lo que va de año y esto se debe en gran parte que controla la temperatura de los neumáticos mejor que la competencia. Red Bull está intentando desesperadamente descubrir cuál es el truco.

Cinco de los seis Grandes Premios de este año fueron para un piloto de McLaren y el éxito tiene un nombre. Gestión de neumáticos casi perfecta. Ningún otro automóvil en el campo logra calentar los neumáticos rápidamente y mantenerlos tan fiables. No importa la temperatura del asfalto, no importa la ruta,

Esta cualidad ayuda a los pilotos de McLaren en una vuelta de clasificación rápida en incluso mucho más en la carrera. Y todo esto en una sola vuelta, porque los neumáticos proporcionan un agarre constante desde la primera hasta la última vuelta. Los tiempos del Miami así lo ha puesto de manifiesto. En el primer sector, Max Verstappen le saca una décima de segundo al McLaren más rápido. Lando Norris y Oscar Piastri lideran en segundo y tercer lugar.

En carrera la ventaja es aún más llamativa. Una vez que los pilotos de McLaren están por delante, son imparables.

Las cámaras térmicas

Desde el comienzo de la temporada, los rivales se han preguntado cómo McLaren consigue controlar tan bien la temperatura de los neumáticos, incluso en las condiciones más difíciles.

Red Bull está volcado en descubrir su secreto y para ello han tirado mano de una potente arma secreta: las cámaras térmicas.

Las cámaras termográficas se utilizan para medir la temperatura de los conductos de refrigeración de los frenos durante las paradas en boxes, lo que puede utilizarse para controlar indirectamente la temperatura de los neumáticos.

Se presta especial atención a los neumáticos traseros porque tienden a sobrecalentarse más rápido que los delanteros. Y las imágenes térmicas, especialmente durante las carreras calurosas en Bahréin y Jeddah, mostraron que hay muchos puntos azules en el área de los tambores de freno en McLaren, mientras que hay muchos puntos naranjas y rojos en todos los demás autos. La conclusión de Red Bull: "Es imposible que se pueda refrigerar tan bien sólo con aire".

McLaren se defiende y asegura que las capacidades del MCL39 son una combinación de alta carga aerodinámica, buen equilibrio del vehículo e innovaciones.

Pero su rivales sospechan del uso de materiales que mantienen el aire circulante dentro de un cierto rango de temperatura o cualquier otro truco inteligente para enfriar el aire.

Las denuncias ha llevado a la FIA a revisarlos de manera concienzuda. Nada parece ilegal pero las sospechas en el Paddock continúan.