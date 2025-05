Fernando Alonso lo fía todo a Imola: estos son los cambios que llevará Aston Martin

Aston Martin no levanta cabeza y el pánico parece haberse instalado en Silverstone. La resignación en la escuadra verde es total tras otro fin de semana nefasto en el que el AMR25 dejó claro que no está a la altura de lo esperado. Han pasado seis grandes premios y el asturiano mantiene su casillero a cero.

Tras la carrera, el piloto español mostró su frustración por el mal fin de semana en el Gran Premio de Miami, donde terminó decimoquinto este domingo, pero dejó claro que no le "cansa" estar en las últimas posiciones porque es lo que esperaba "al principio del año". "Eso pasa una vez cada doce carreras, que hay un caos, una bomba atómica, y puedes coger puntos. Hubo tres ocasiones este año, la primera toqué la gravilla en Australia, la segunda se me quemaron los frenos en la primera vuelta y ayer no paramos cuando la pista estaba para parar", dijo en declaraciones a Dazn. El doble campeón del mundo, enfadado el sábado y resignado el domingo, recordó que lo visto en Miami es lo que espera de la temporada. "Hemos perdido tres oportunidades, a ver si la próxima no la perdemos. En condiciones normales hemos sufrido todo el año, no iba a ser diferente aquí, ojalá Imola podamos mejorar", afirmó.

«Espero que podamos dar un paso adelante en Imola. Las actualizaciones llegarán, pero llegarán para todos. Sólo hablamos de las que vienen para Aston, como si los demás estuvieran de vacaciones. Pueden venir a Imola, todo el mundo recibirá algo nuevo», aseguró.

«Vamos a intentar hacer más grande lo nuestro y mejorar todo lo que podamos como equipo para que la próxima vez que ocurra algo extraño no desfallezcamos. Claro que llegarán piezas nuevas, pero llegan para todos, normalmente solo hablamos de las de Aston Martin como si los demás estuviesen descansando y durmiendo. Todos mejoran el coche, todo el mundo va a llevar paquetes aerodinámicos para Imola, así que intentaremos que el nuestro sea más grande pero es lo que hay, intentaremos mejorar como equipo en todo lo que podamos y esperar esa próxima vez que suceda algo extraño y no fallar”, zanjaba Fernando Alonso.

¿Qué puede esperar Alonso?

Aunque el AMR25 parecía más prometedor que su antecesor, las posiciones conseguidas hasta ahora no han estado a la altura de lo esperado por Fernando Alonso y Lance Stroll. Aston Martin carece de eficiencia aerodinámica, según informa MST. Tienen que elegir entre velocidad punta y grip en curva y el coche es sensible al viento.

En este escenario, Imola, primera prueba en suelo europeo ya figura en rojo en el calendario. Se prevé que las mejoras se centren en un desarrollo aerodinámico significativo, un mayor desarrollo de la eficiencia del suelo del monoplaza y una óptima refrigeración y gestión de los neumáticos.

Si embargo, Aston Martin no estará solo en el festival de mejoras de Imola. Tradicionalmente, es en esta cita europea donde todos los equipos presentan sus novedades y el pasado pesa como un lastre sobre la escudería verde que no olvida el fiasco de la pasada temporada. En 2024, para Emilia Romagna Aston Martín llevó algo más que una simple actualización adaptada al circuito. Introdujo un nuevo suelo modificado, y un rediseño completo en los pontones, orientado a mejorar uno de los puntos que más carga genera en el bólido: el canal inferior entre el suelo y los radiadores. También mejoraron las suspensiones y el difusor. Sin embargo, nada funcionó.

Por tanto, tras seis carreras para olvidar, habrá que esperar a la próxima cita -del 16 al 18 de mayo en el Gran Premio de Emilia-Romaña- para comprobar si el avance del túnel de viento es suficiente para llevar a Alonso al menos a la zona de puntos.

Al asturiano se le agota la paciencia.