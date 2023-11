Así ha sido el histórico adelantamiento de Fernando Alonso a Pérez y su entrada a la meta con 0.053 segundos de ventaja

Fernando Alonso logró lo que parecía imposible en el Gran Premio de Brasil. El asturiano terminó tercero (ganó Verstappen y segundo fue Norris), pero la manera de hacerlo fue heroica. Primero, porque resistió las embestidas de Checo Pérez y su Red Bull, un coche mucho mejor que su Aston Martin, durante más de diez vueltas a menos de un segundo de distancia y con DRS. A falta de dos, el mexicano logró por fin el objetivo de pasar al asturiano, y parecía que tenía camino libre para despegarse. Entonces sucedió esto:

Fernando protagonizó un adelantamiento espectacular por fuera aprovechando el hueco que le dejó Pérez en la última vuelta, pero la carrera todavía no había terminado, quedaban varios giros, el piloto de Red Bull siguió apretando y el tercer lugar se tuvo que decidir casi por foto-finish, ya que Alonso se subió al podio con una ventaja de 0.053 segundos sobre su perseguidor. La diferencia de velocidad en esa última recta entre los dos coches era de más de 20 kilómetros hora menos para el español, pero no fue suficiente para que le dieran caza.

"Han sido como 30 vueltas con la presión de Checo, cuando Checo me pasó, pensé: 'OK, ya no es posible el podio, pero luego frenó un poco tarde en la curva 1 y lo intenté en la 4. Es un resultado fenomenal para todos en el equipo porque hemos sufrido los dos últimos meses, especialmente en las dos últimas carreras con dos abandonos", explicó después Fernando.

El entrevistador al tercer clasificado del GP de Brasil era el ex piloto Max Webber, que estuvo activo entre 2002 y 2013 y logró 9 victorias, 42 podios y 13 pole positions, y la forma de despedirlo fue muy significativa: "Queda vida en este perro viejo".

"Estábamos probando muchas cosas de cara al año que viene, pero no podemos olvidarnos de que aún estamos compitiendo este año", concluyó el piloto de 42 años, que con su actuación recordó a otra de las más memorables que ha tenido, en 2005 en Imola en un mano a mano contra Michael Schumacher.

En ese 2005, Fernando Alonso lograría su primer título de campeón del mundo de F-1, que repetiría en 2006.