Red Bull celebra antes de tiempo el tercer puesto de Checo por delante de Fernando Alonso y las respuestas no se lo perdonan

El Gran Premio de Brasil de F1 no pudo ser más emocionante para Fernando Alonso y los aficionados españoles y su pulso con Checho Pérez, que se se decidió por solo 53 milésimas de segundo. La carrera empezó con un accidente en la primera curva que involucró a varios coches, entre ellos el Ferrari de Charles Leclerc, que se quedó fuera antes de empezar. Durante las primeras vueltas, Fernando Alonso intentó seguir el ritmo de los dos primeros, mientras que Pérez se mantenía a una distancia prudencial. Sin embargo, el mexicano empezó a recortar tiempo al español y se acercó peligrosamente. La batalla que se vivió entre los dos fue épica.

"Cuando 'Checo' me pasó, pensé: 'ok, ya no es posible el podio , pero luego frenó un poco tarde en la curva 1 y lo intenté en la 4. Es un resultado fenomenal para todos en el equipo porque hemos sufrido los dos últimos meses, especialmente en las dos últimas carreras con dos abandonos", explicó Fernando Alonso.

El piloto de Aston Martin de 42 años dedicó el podio -el octavo de la temporada- para todos los trabajadores de la fábrica de la escudería y prometió "continuar luchando hasta la última vuelta".

Preguntado sobre el bajón de rendimiento del Aston Martin hasta este Gran Premio de São Paulo, Alonso señaló que "todavía están aprendiendo cosas sobre el monoplaza, pues son muy complejos desde el punto de vista aerodinámico".

"Estábamos probando muchas cosas de cara al año que viene, pero no podemos olvidarnos de que aún estamos compitiendo este año", dijo el genio asturiano.

Fue tan ajustado que Red Bull celebró la victoria antes de tiempo. "YEEEESSSS!! There goes Checo for P3!", escribió en las redes sociales. Las respuestas son grandiosas.

Quien no falló fue Verstappen. Ganó el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el antepenúltimo del año, y elevó a 17 su propio récord histórico de victorias en un mismo año en la categoría reina. Verstappen, de 26 años, que había arrancado desde la 'pole', sumó en el circuito de Interlagos su victoria 52 en la F1;