La cruz de Fernando Alonso: el fiasco de Aston Martin no tendrá solución hasta 2025

Fernando Alonso vivió un fin de semana para olvidar en el Gran Premio de Emilia-Romagna, concluyendo la carrera del domingo en la posición 19. Su único objetivo ahora era recuperarse en el Gran Premio de Mónaco por lo que no dudó en lanzar un serio aviso a Aston Martin para que evitara un nuevo fiasco. Sus quejas obligaron a la escudería verde a recular y los de Silverstone anunciaron que volverían a una pieza anterior a Imola. Los ingenieros aseguraban que dará mejor equilibrio en una pista como ésta. Pero de nada sirvió y el calvario de Alonso se repitió una carrera más.

Undécima posición para el asturiano en un circuito en el que el año pasado fue segundo y en el que no consiguió la victoria por un fallo en la gestión de los neumáticos por parte de su equipo. Fernando, un especialista en Mónaco, declaró que este ha sido un fin de semana "decepcionante" para él y su equipo. También añadió que Aston Martin debe hacer cambios importantes para Canadá si quieres conseguir resultados positivos.

Fernando Alonso trata de no desesperarse y mandar un mensaje de ánimo para el resto de la temporada. “Esto es como el Tour de Francia, hay 24 etapas. Estamos en las etapas del sprint, las etapas llanas. Ya llegará la montaña y ahí vamos a apurar”, afirma. Pero la realidad es que en Silverstone no acaban de dar con unos reglajes que aprovechen el rendimiento del monoplaza.

Un factor clave

Y en eso es fundamental el túnel de viento, algo que ha aprovechado muy bien McLaren que empezó como noveno y de repente se puso segundo y que, por contra, está lastrando a Aston Martin y a Mercedes.

La clave de McLaren para marcar la diferencia estriba en su propio túnel de viento, una instalación remozada e inaugurada en octubre de 2023 y que parece estar dando un rendimiento óptimo en lo que se factura desde allí. El de Mercedes, el mismo que usa en alquiler Aston Martin, no parece tan actualizado como el de su rival directo y eso lo revelan desde la propia escudería alemana, donde reconocen que tiene ciertas dificultades para conseguir una buena correlación entre los datos del túnel y la pista.

El túnel de viento es una herramienta esencial para un equipo de Fórmula 1, pues es la base de todo desarrollo aerodinámico. Sin embargo, también es muy sensible y debe estar perfectamente calibrada para no arrojar datos incorrectos. Operación que, además, debe realizarse periódicamente. A lo largo de la historia, muchos han sido los equipos de Fórmula 1 que se han visto sumidos en una crisis de resultados a consecuencia de un túnel de viento mal descalibrado. «Fundamentalmente, lo que sea que veamos en el túnel no se correlaciona con lo que está sucediendo en la pista», confesó Toto Wolff.

El problema es que Aston Martin no tendrá disponible la solución de muchos de sus problemas hasta 2025.

“Esperamos poder usarlo un poco para el AMR25. Dependiendo de cómo vaya la puesta en servicio, probablemente será el primer monoplaza en el que podamos tener un impacto significativo con este nuevo túnel de viento. El objetivo del túnel de viento es estar terminado en Agosto. Esperamos que contribuya al monoplaza de 2025. Dependiendo de cómo vaya la puesta en servicio y otros aspectos, probablemente será el primer coche en el que el túnel de viento tendrá un impacto significativo llegará en 2026”, comentó Dan Fallows, director técnico de Aston Martin en unas declaraciones recogidas por Motorsport.com.

Mientras tanto, parece que Fernando Alonso tendrá que seguir lidiando con las limitaciones y confiar en que por fin los cambios de Canadá y el paquete de mejoras previsto para Barcelona funcionen.