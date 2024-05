Aston Martin recula para evitar un nuevo fiasco de Fernando Alonso: el cambio clave del AMR24 para Montecarlo

Fernando Alonso vivió un fin de semana para olvidar en el Gran Premio de Emilia-Romagna, concluyendo la carrera del domingo en la posición 19. Ahora su único objetivo es es recuperarse en el Gran Premio de Mónaco que se celebra este fin de semana por lo que no dudó en lanzar un serio aviso a Aston Martin para que evite un nuevo fiasco.

Los problemas para Alonso comenzaron cuando sufrió un accidente con su AMR24 lo que generó dudas sobre si el coche estaría reparado a tiempo para la clasificación. Afortunadamente, se reparó, pero su suerte no mejoró. Una salida de pista en la Q1 lo dejó en la última posición para la clasificación. Alonso está decidido a dejar atrás el dramático fin de semana en Imola y centrarse en Mónaco, donde espera tener un desempeño mucho mejor y sumar puntos claves para el equipo verde.

Para Emilia Romagna los de Silverstone llegaron con algo más que una simple actualización adaptada al circuito y anunciaron a bombo y platillo el mayor paquete de mejoras de la temporada. Aston Martin introdujo un nuevo suelo modificado, y un rediseño completo en los pontones, orientado a mejorar uno de los puntos que más carga genera en el bólido: el canal inferior entre el suelo y los radiadores. También añadieron cambios vinculados a las suspensiones y al difusor.

Pero lejos de la revolución que prometían, resultó ser un fiasco. El mal resultado generó muchas dudas sobre la validez del paquete aerodinámico estrenado en Imola, aunque Lance Stroll ofreció un buen ritmo de carrera para remontar desde la 13ª a la novena posición.

El asturiano avisó esta semana a su escudería de lo que podría suceder en Mónaco si el coche no mejora. Preguntado sobre qué espera para este Gran Premio: "No lo sé, depende del coche. Si el coche no se comporta bien en Mónaco, es una tortura intentar ir rápido en esa pista", respondió Alonso. “En primer lugar, necesitamos configurar el coche correctamente, necesitamos encontrar el máximo rendimiento", añadió. "Si no encontramos esas dos o tres décimas extra estamos perdidos", sentenció.

Problemas de equilibrio

Y es que en los últimos tiempos, las quejas de ambos pilotos han sido constantes. Lance Stroll, se quejó de un Aston Martin con problemas de sobreviraje en la entrada y subviraje en el centro de la curva, con dificultad también para atacar los pianos, lo que también podría ser un problema aquí en Montecarlo. El asturiano explicó que el problema está en la naturaleza de estos coches: “ Cuando les añades carga, se vuelven más difíciles de conducir . Pero creo que podemos hacer un mejor trabajo y tenemos algunas ideas sobre cómo mejorar el coche". Alonso también confirmó que hay otros desarrollos en trámite que deberían afectar el equilibrio del AMR24 y garantizar que el equilibrio pueda ser mejor en el futuro.

A pesar de estas quejas, Mike Krack anunciaba hace unos días que las últimas piezas añadidas al AMR24 permanecerían en Mónaco y que no tenían intención de dar marcha atrás.

Un paso atrás

Pero esto ha cambiado en las últimas horas y los de Silverstone anuncian que reculan y que volverán a una pieza anterior a Imola. Según avanza formu1a.uno, en Montecarlo, Aston Martin utilizará una antigua especificación del alerón delantero y no el nuevo diseño introducido en Italia. Los ingenieros aseguran que dará mejor equilibrio en una pista como ésta. Además, tendrán una parte trasera nueva con un alerón y un 'beam wing' de alta carga, porque en Montecarlo el motor es poco importante y todos irán muy cargados aerodinámicamente. ¿Se evitará así una nueva pesadilla para el asturiano?