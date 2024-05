El crudo motivo personal por el que Verstappen no quiso a Fernando Alonso en Red Bull

La decisión de Red Bull de no fichar a Fernando Alonso se puede entender a través de diversas declaraciones de Helmut Marko, asesor del equipo. Estas declaraciones proporcionan una visión clara de las razones detrás de la decisión, que van más allá de las capacidades del piloto y se centran en la dinámica del equipo y las personalidades involucradas. Por esas razones, Alonso se quedó en Aston Martin .

En primer lugar, Marko destaca la importancia de mantener un ambiente de trabajo armonioso para Max Verstappen, el piloto estrella de Red Bull. Según Marko, "para Max es muy importante un ambiente de trabajo armonioso y creo que probablemente no hubiera sido el caso con Alonso". Esta afirmación sugiere que la presencia de Alonso podría haber perturbado la cohesión interna del equipo. Alonso es conocido por su carácter fuerte y competitivo, lo que podría haber generado tensiones dentro del equipo y afectado el rendimiento general. La armonía en un equipo de F1 es crucial, ya que las relaciones interpersonales pueden influir significativamente en la motivación y el desempeño de los pilotos.

Además, Marko señala las diferencias generacionales entre Alonso y Verstappen: "Alonso sería el campeón del mundo más veterano del equipo, Max el más joven, y son generaciones de diferencia". Esta brecha generacional podría haber resultado en diferencias en las expectativas, enfoques y métodos de trabajo.

Alonso, siendo un piloto veterano, tiene una vasta experiencia y una forma establecida de hacer las cosas, mientras que Verstappen, más joven y adaptable, puede tener un enfoque diferente. Estas diferencias podrían haber dificultado la cooperación y la sinergia entre los dos pilotos, afectando negativamente al equipo.

Marko también menciona que Alonso y Verstappen tienen personalidades muy diferentes: "No creo que Alonso haga carreras de 'simracing' o se suba a un simulador en un avión justo después de un Gran Premio". Este comentario refleja cómo Alonso y Verstappen abordan su preparación y su pasión por el deporte de manera distinta.

Estas diferencias en estilo de vida y preparación podrían haber causado fricciones y dificultades en la colaboración diaria.

La competitividad extrema de ambos pilotos también es un factor crucial. Marko apunta que "cuando se trata de ver quién es más rápido, ninguno de los dos es muy modesto". La falta de modestia y el deseo constante de demostrar ser el mejor podrían haber creado una rivalidad intensa y perjudicial dentro del equipo. En lugar de trabajar juntos hacia un objetivo común, Alonso y Verstappen podrían haber competido entre sí, lo que no es ideal para la cohesión y el éxito del equipo.

Finalmente, Marko revela que en los primeros años de Red Bull Racing hubo conversaciones con Alonso, pero no se concretaron porque Alonso no creía en el potencial del equipo para competir por títulos mundiales: "No creo que él pensara que éramos capaces de fabricar coches que pudieran competir por ganar mundiales", ha asegurado.