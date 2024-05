Verstappen sufre para ganar en Imola

Poco a poco, equipos como McLaren están recortando la distancia con el poderoso Red Bull en manos de Max Verstappen. Hoy el holandés ha tenido que luchar hasta el final para conseguir una victoria muy trabajada cuyo final apretado no esperaban en el equipo energético. El tricampeón arrancó desde la “pole” y se marchó en solitario en las primeras vueltas. Pero, al contrario que en otras ocasiones, la distancia nunca fue lo suficiente como para reducir el ritmo. Mientras tanto, los McLaren se mostraban muy competitivos, tanto Norris en el segundo puesto, como Piastri en el cuarto. De hecho, Sainz acabó quinto por no poder ganarle la batalla al australiano.

Las estrategias en boxes, a una sola parada, no aportaron nada nuevo a la carrera, y fue entonces cuando Norris se creyó que podía ganar. El hecho de que Red Bull ya no tiene un coche tan superior lo demuestra la “tarjeta amarilla” que recibió Verstappen por superar los límites de pista en tres ocasiones. Necesitaba hacerlo para ser rápido, pero no podía permitirse un cuarto porque eso significaría una sanción de cinco segundos. La degradación en el coche energético fue mayor que en el McLaren y en las diez últimas vueltas Norris empezó a recortar la distancia. Por un momento, el coche naranja parecía que podía adelantar a Max, sin embargo, mantuvo la calma y, tras un esfuerzo titánico, conservó el liderato. Faltó poco.

Hoy por hoy, los McLaren son los más fuertes por detrás del Red Bull de Verstappen, porque Pérez sigue demostrando que, a pesar de tener el mismo monoplaza, no puede seguir el ritmo de su compañero.

Leclerc acabó tercero y una vez más el Ferrari demostró que no está a la altura de sus rivales a pesar de las mejoras introducidas en el SF24. El monegasco asciende al segundo puesto en el mundial de pilotos, pero todavía está lejos de considerarse un contrincante para luchar por el campeonato. Sainz acabó quinto, también superado por el segundo McLaren, el de Piastri.

Por su parte, Fernando Alonso tuvo un fin de semana para olvidar. El error que cometió en los libres del sábado por la mañana (algo inusual en él) comprometió la clasificación y por tanto la carrera. Los mecánicos pudieron arreglar el Aston Martin a tiempo, pero no en las condiciones óptimas para pelear por una buena posición en parrilla. Ni siquiera superó la Q1 y hoy salió desde el pit lane. Sin apenas opciones (y tampoco la carrera fue caótica) el español se dedicó a probar algunas soluciones para las siguientes carreras. Acabó 19º.