Hamilton aviva la guerra con Versatppen: "Eso sí es maltrato..."

La polémica conversación por radio de Hamilton en Australia sigue generando un gran debate e incluso llevó a Ferrari a prometer al británico mejoras en la comunicación de cara al GP de China. Y es que la primera carrera de Lewis Hamilton con un Ferrari estuvo llena de frustración y un par de intercambios en la radio del equipo dejaron clara la irritación del siete veces campeón del mundo.

El piloto de 40 años terminó décimo en el Gran Premio de Australia del domingo y sumó solo un punto en el campeonato de pilotos.

En la vuelta 14 en el Albert Park de Melbourne, cuando Hamilton se encontraba octavo, el ingeniero de Ferrari, Riccardo Adami, bombardeó al piloto británico con instrucciones sobre el sistema de reducción de resistencia, más comúnmente conocido como DRS.

"Puedes usar K1 [una configuración del motor] cuando estés cerca", dijo Adami, a lo que Hamilton respondió: "Déjamelo a mí, por favor".

"K1 disponible", repitió Adami.

"Sí, lo sé", respondió Hamilton. "Déjame, por favor".

"Escuchen a Max..."

Unas palabras que dieron la vuelta al mundo y a las que ahora ha querido restar importancia el piloto británico que en su defensa no ha dudado en lanzar un duro ataque a Max Verstappen reavivando la guerra con el piloto de Red Bull.

Hamilton ha defendido su tono asegurando que fue "educado" y que su mensaje fue malinterpretado. Para reforzar su punto, ha señalado las duras conversaciones entre Verstappen y su ingeniero, Gianpiero Lambiase, que rara vez generan titulares.

“Fui muy educado en cómo lo sugerí. Le decía: ‘Déjamelo a mí, por favor’”, comentó Hamilton. “No estaba maldiciendo. Simplemente, en ese momento estaba realmente luchando con el auto y necesitaba concentrarme completamente en al menos un par de cosas”, ha afirmado a su llegada a Shanghai.

"Id y escuchad las conversaciones por radio con otras personas y sus ingenieros, son mucho peores. Las conversaciones que Max tiene con su ingeniero a lo largo de los años, el maltrato que ha recibido el pobre tipo... Nunca escribís sobre eso, pero sí sobre la más mínima discusión que yo tuve con el mío", se ha quejado Hamilton.

"Después le dije: 'Oye, hermano, no necesito esa información, pero si quieres dármela, aquí es donde me gustaría hacerlo. Así es como me siento en el coche y, en esos momentos, no necesito la información'. De eso se trata, no hay ningún problema, se hace con una sonrisa y seguimos adelante", sentenció.