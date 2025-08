Lando Norris y Magui Corceiro ya no se esconden: apasionado beso tras la victoria en Hungría

El piloto británico de la escudería McLaren Lando Norris consiguió anotarse una más que balsámica victoria en el Gran Premio de Hungría a costa de su compañero de equipo y líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri, reduciendo la distancia entre ambos en la clasificación a solo nueve puntos.

El piloto inglés de Mercedes George Russell completó el podio en una carrera en la que el Ferrari de Charles Leclerc -que ostentaba la 'pole'- sufrió más de lo esperado con la degradación de sus neumáticos y la errática estrategia de su equipo, concluyendo cuarto en el trazado de Hungaroring, mientras que el español Fernando Alonso exhibió su veteranía y logró una más que meritoria quinta plaza con su Aston Martin.

El piloto inglés de McLaren Lando Norris reconoció el desgaste sufrido para conseguir la victoria sobre el trazado de Hungaroring, que le permite acortar la distancia en el Mundial de F1 a nueve puntos respecto al líder y compañero de equipo, Oscar Piastri, y afirmó tras la carrera que estaba “muerto, pero el resultado es perfecto”.

“Planeábamos hacer una sola parada al principio, pero ha sido duro, con Oscar presionándome en esa última tanda. No pensaba que nos iba a dar la victoria esta estrategia”, agregó el británico.

Pero más allá de su buen hacer en la pista, el protagonismo absoluto en el paddock se lo llevó la actriz y modelo portuguesa Magui Corceiro con la que piloto celebró su victoria con un apasionado beso confirmando definitivamente su relación.

Ambos ya habían robado la atención del paddock en mayo, cuando el británico brilló en Mónaco. Corceiro y Norris habían sido relacionados previamente cuando se les vio juntos en la final del Masters de Montecarlo 2024. En esa ocasión, disfrutaron del partido entre Stéfanos Tsitsipás y Casper Ruud. Meses antes de esta aparición, la modelo había declarado: “Estoy ahora mismo soltera”, en un aparente intento de disipar especulaciones sobre infidelidades hacia su entonces pareja, el futbolista portugués Joao Félix, cuya ruptura fue confirmada en junio de 2023.

A pesar de sus declaraciones, los rumores persistieron hasta que, por fin. han decidido dejar de esconderse con un beso que ha dado la vuelta al mundo.

¿Quien es Maguie Corceiro?

Corceiro, con cerca de dos millones de seguidores en Instagram, no solo se destaca por su relación con Norris. Su carrera como actriz incluye su participación en la serie de ciencia ficción Punto Nemo, disponible en Prime Video, donde comparte escena con talentos como Óscar Jaenada y Alba Flores. También ha trabajado en Citas Barcelona. A partir de 2019, firmó un contrato con la productora TVI Prisioneira y obtuvo roles en populares series juveniles. Desde entonces, su popularidad creció activamente gracias a sus roles en series de televisión y su participación en la quinta temporada de la versión portuguesa de "Dancing with the Stars".

Más allá de los sets de rodaje, Corceiro es una influyente figura en el mundo de la moda y las redes sociales. Su cuenta de Instagram, con millones de seguidores, es un testimonio de su impacto como modelo, habiendo colaborado con marcas de renombre como Armani Beauty, Vichy e Intimissimi. Además, en 2022, se sumó como socia a Missus, una firma de trajes de baño, consolidando su influencia en el mundo de la moda.

El primer amor de Margarida fue João Félix, en 2018. En ese momento, la actriz tenía solo 16 años. Aunque en el pasado se vio envuelta en algunas controversias por supuestos vínculos con otras figuras del deporte como Pedro Porro y Neymar, ahora la relación con Norris parece consolidarse.