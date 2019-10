El Gran Premio de Japón de 2019 será recordado por el esfuerzo realizado por equipos y pilotos para afrontar en una sola jornada y separados por apenas cuatro horas tanto la sesión de clasificación como la carrera debido al tifón que cruzó Suzuka el sábado, algo que obligó a suspender toda actividad.

Vettel logró la “pole”, pero en el momento de arrancar se adelantó un poco al semáforo, frenó, volvió a acelerar y para entonces Bottas, desde la tercera plaza ya había adelantado a Leclerc y al propio Vettel para liderar la prueba.

Y esta no fue la única sorpresa en la salida porque Verstappen se enganchó con Leclerc en la segunda curva y quedó fuera de carrera unas pocas vueltas después. Por su parte, el de Ferrari sufrió daños en el coche y cayó muchas posiciones para acabar séptimo (recibió una sanción de 15 segundos por provocar una colisión con Verstappen). Así las cosas, las estrategias no dieron muchas más margen. Bottas mantuvo el primer puesto y sólo vivió momentos de incertidumbre cuando su compañero Hamilton dudó sobre realizar o no la segunda parada. Finalmente paró.

Las cosas se quedaron como estaban y Bottas ganó por delante de Vettel y Hamilton, que da un nuevo paso para conquistar su sexto título.

Carlos Sainz volvió a demostrar toda su valía. Logró la séptima plaza en la clasificación y en un momento dado incluso llegó a pelear por la tercera plaza. Mantuvo el quinto puesto gracias también en parte a los problemas de Verstappen y Leclerc, aunque el madrileño se mantuvo siempre muy fuerte con un McLaren que mejora día a día en todos los sentidos, tanto el monoplaza como el funcionamiento del equipo. Leclerc quiso remontar posiciones hasta alcanzar al madrileño, pero Sainz mantuvo un buen ritmo y finalmente el de Ferrari desistió.

Clasificación GP Japón:

1 Valtteri Bottas Mercedes 52 vueltas

2 Sebastian Vettel Ferrari 52

3 Lewis Hamilton Mercedes 52

4 Alexander Albon Red Bull/Honda 52

5 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 52

6 Daniel Ricciardo Renault 51

7 Charles Leclerc Ferrari 51

8 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 51

9 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 51

10 Nico Hulkenberg Renault 51

11 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 51

12 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 51

13 Lando Norris McLaren/Renault 51

14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 51

15 Romain Grosjean Haas/Ferrari 51

16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 51

17 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 51

18 George Russell Williams/Mercedes 51

19 Robert Kubica Williams/Mercedes 51

-Ret: Max Verstappen Red Bull/Honda 14

Mundial de pilotos:

1 Lewis Hamilton 338

2 Valtteri Bottas 274

3 Charles Leclerc 223

4 Max Verstappen 212

5 Sebastian Vettel 212

6 Carlos Sainz Jr. 76

7 Pierre Gasly 73

8 Alexander Albon 64

9 Daniel Ricciardo 40

10 Nico Hulkenberg 35

11 Sergio Perez 35

12 Lando Norris 35

13 Daniil Kvyat 33

14 Kimi Raikkonen 31

15 Kevin Magnussen 20

16 Lance Stroll 19

17 Romain Grosjean 8

18 Antonio Giovinazzi 4

19 Robert Kubica 1

20 George Russell 0

Mundial de Constructores:

1 Mercedes 612

2 Ferrari 435

3 Red Bull/Honda 323

4 McLaren/Renault 111

5 Renault 75

6 Toro Rosso/Honda 59

7 Racing Point/Mercedes 54

8 Alfa Romeo/Ferrari 35

9 Haas/Ferrari 28

10 Williams/Mercedes 1