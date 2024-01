De la Fuente, renovado hasta 2026

«Puedo anunciar que Luis de la Fuente queda renovado hasta terminar el Mundial de 2026. Estamos encantados, es fácil trabajar con él y se lo ha ganado», dice Albert Luque, el director de la selección, en una entrevista concedida al diario As. En la misma entrevista asegura que la decisión de ascender a De la Fuente, que era el seleccionador sub 21, a la selección absoluta, fue una decisión tomada entre él y el anterior presidente de la Federación. «Fue una apuesta de Luis Rubiales y mía. Y, a día de hoy, los resultados han demostrado que la apuesta es acertada», dice.

No hace muchas semanas el propio seleccionador reconocía que tenía contrato con la Federación hasta el 30 de junio de este año, lo que suponía que podía quedarse sin contrato a mitad de la Eurocopa, que se disputa este verano en Alemania, del 14 de junio al 14 de julio.

«Siempre he dicho que estoy donde quiero estar, estoy feliz. Todavía no hemos terminado el trabajo, cuando llegue ese momento si ambas partes estamos contentos, bien y si no, no pasa nada, se cierra la puerta y hasta luego. Ya llegará el momento de demostrar que ambas partes estamos contentos», decía el seleccionador al anunciar su última convocatoria en el mes de noviembre. «Termino el 30 de junio, hay tiempo todavía, cuando llegue ese 30 de junio veremos cómo estamos, si me tengo que venir o me quedo allí», bromeaba.

«Estoy tranquilo. Muy tranquilo. Aquí hay dos partes que tienen que estar de acuerdo y coincidir en el deseo. Si se produce, fantástico. Yo estoy encantado. Por mi parte estoy feliz, estoy en el lugar en que quiero estar», reconocía en una entrevista publicada en La Razón el mes pasado.

Luque asegura que el seleccionador continuará dos años más. a pesar de que la Federación tiene que convocar elecciones en el primer trimestre de este año.