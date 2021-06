Neymar golpeado por los fans en un grave error de seguridad

Deportes

En la noche de este jueves, un grupo de hinchas logró burlar la seguridad de la Selección Brasileña de Fútbol. Evidentemente, buscaron a la mayor figura de la canarinha, Neymar, quien siempre produce emoción en la afición.

En medio del intento por abrazar y cruzar alguna palabra con el jugador del París Saint-Germain, los fanáticos acabaron golpeándolo como se puede ver en un video publicado en redes sociales por ESPN.

¡UNA LOCURA! Fanáticos de #Neymar burlaron a la seguridad ¡y golpearon al crack brasileño en la concentración de #Brasil!



📹 Globo Esporte pic.twitter.com/TRuC8Kh4gy — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 4, 2021

Mientras tanto, la próxima celebración de la Copa América sigue generando polémica. Esta última semana, Brasil fue elegido como nuevo país anfitrión, pese a que la media de casos de covid supera los 60.000 al día.

Por eso, la designación está generando mucha polémica en el país, pese a que históricamente, albergar una Copa América ha significado el éxito deportivo de la ‘Canarinha’. No obstante, las más de 465.000 muertes por el virus colocan a Brasil como el segundo país con más fallecidos del mundo, y ya se ha abierto una investigación al presidente Bolsonaro al respecto.

Uno de los mayores promotores de este es el senador Renan Calheiros, quien recientemente se ha referido al campeonato como la “Copa de la Muerte” y ha pedido expresamente a la estrella brasileña Neymar que forme parte del boicot y que no participe en el torneo.

“Neymar, no saltes al campo en esta Copa América mientras tus amigos, tus familiares, tus conocidos, siguen muriendo y las vacunas no llegan a nuestro país. Esta no es la competición en el que tenemos que competir. Tenemos que hacerlo en la competición de la vacuna. Es en este en el que tienes que meter goles para que nuestro marcador cambie”, pidió en declaraciones para Radio Eldorado.

El propio seleccionador brasileño Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’ admitió este jueves que la polémica en torno a la celebración de la Copa América en Brasil disminuye el foco de los jugadores y tiene “un efecto negativo” de cara a los partidos de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

“Tiene un efecto negativo en campo, pero hay que tener grandeza para saber superar la adversidad y saber la prioridad. Cuando no hay foco, eso trae un perjuicio”, afirmó Tite en una rueda de prensa antes del partido que disputará este viernes frente a Ecuador por las eliminatorias.