La mujer de un futbolista cuenta su encuentro con un ovni

Sam, esposa del defensa inglés de la Roma Chris Smalling, contó en sus redes sociales que él y su marido tuvieron un encuentro con un ovni en la noche del domingo. La mujer ofreció todo tipo de detalles de esta aparición en Instagram, donde compartió dos stories con sus más de 39.000 seguidores.

“Vale, te prometo que no estábamos con setas mágicas ni nada parecido. ¡Pero Chris y yo vimos un increíble ovni anoche! No es como divisar durante unos segundos algo en lo alto del cielo que podría ser un avión. Voló delante de nosotros y luego dio la vuelta y volvió a subir al cielo, donde permaneció durante una hora (tal vez más, pero tuvimos que irnos), era demasiado pequeño para ser filmado cuando estaba estacionado en el cielo, aunque Chris pudo verlo girar con luces intermitentes a su alrededor. (Sólo pude ver las luces exteriores en este punto porque mi vista no es tan buena). Podríamos haberlo captado con la cámara cuando pasaba volando cerca de nosotros, porque se veía claramente, pero ambos estábamos demasiado aturdidos para sacar nuestras cámaras. Tampoco queríamos apartar la vista y perdernos lo que fuera. Parecía enorme. No parecía el típico avistamiento de ovnis. Era totalmente silencioso. Increíble. ¿Alguien ha visto algo parecido? Es difícil de explicar, porque estaba bien camuflado, pero eran como dos rectángulos en 3D separados que giraban uno alrededor del otro con luces tenues moviéndose en los bordes”, contó Sam Smalling.

Posteriormente añadió más explicaciones a su historia: “Era enorme y muy sofisticado, con luces tenues alrededor del borde. También tenía una forma extraña, no como la de un dron. Una locura, lo sé. Tampoco era un avión ni nada parecido. Era silencioso. Incluso los drones son ruidosos. Además, no tengo nada que ganar al compartir esto. Sólo que muchos de mis seguidores probablemente pensarán que estoy loca”.