El Rayo Vallecano remonta al Girona (0-2) y vuelve a Primera División

Dos años ha durado esta vez la travesía del Rayo por la Segunda División. Quizá cuando menos se esperaba, logró el ascenso tras vencer al Girona (0-2). No se esperaba porque el resultado que obtuvo en Vallecas fue muy malo (1-2) y en caso de empate a todo después de una presunta prórroga subiría el equipo catalán por su mejor clasificación en la Liga (no hay penaltis en este playoff).

Necesitaba dos goles el equipo madrileño y el primero no tardó en encontrarlo, después de que Álvaro ganara la espalda a la defensa rival para controlar con la izquierda y superar por alto con la derecha a Juan Carlos. La definición fue exquisita. La velocidad del extremo fue el reflejo de la actitud con la que salió el conjunto de Iraola. Apretó desde el primer momento y dos actos de fe de Álvaro al presionar al portero a punto estuvieron de terminar en uno de esos goles de rebote después de un despeje. El Girona no creaba peligro y no sólo se fue al descanso prácticamente sin decir ni «mu», es que lo hizo con la eliminatoria perdida. Porque un robo a Cristóforo propició el contragolpe que Trejo convirtió en el segundo, con Álvaro otra vez corriendo como un diablo en este caso asistente.

Todavía pudo Andrés anotar el tercero nada más volver del vestuario. Remató alto. La respuesta fue la buena parada de Luca Zidane al tiro de Bárcenas como preámbulo de la acción que pudo marcar el partido: Velázquez vio la segunda amarilla tras una falta a Terrats. Se resbaló y no pudo frenarse, y dejó a su equipo con uno menos. Tenía el Rayo la ventaja en el marcador, pero la desventaja de jugadores sobre el césped. Faltaban 35 minutos, pero el Girona apenas inquietó, ni con Stuani, aunque sí pidió penalti por una mano de Saveljich. El árbitro la vio y consideró que era involuntaria.

Llegó el final y las lágrimas en los jugadores madrileños. Acabaron sextos la Liga, pero... “Hemos sido el mejor equipo del playoff”, opinó Iraola. Acompaña a Mallorca y Espanyol a Primera. El Girona, como el año pasado, se vuelve a quedar a las puertas.

0 - Girona: Juan Carlos; Yan Couto (Aday Benítez, 66′), Santi Bueno, Juanpe, Arnau (Stuani, 60′), Franquesa (Antonio Luna, 77′); Gumbau (Samu Sáiz, 46′), Cristóforo (Ramon Terrats, 46′), Monchu; Yoel Bárcenas y Mamadou Sylla.

2 - Rayo Vallecano: Luca; Mario Hernández (Advíncula, 77′), Velázquez, Catena, Fran García; Óscar (Iván Martos, 85′), Santi Comesaña; Isi, Óscar Trejo (Qasmi, 77′), Álvaro (Mario Suárez, 85′); Andrés (Esteban Saveljich, 58′).

Goles: 0-1 (7′): Álvaro. 0-2 (45+): Óscar Trejo.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité gallego). Expulsó a Velázquez (56′). Amonestó a Yoel Bárcenas, Juanpe, Óscar Trejo y Catena.

Incidencias: Partido de vuelta de la final del ‘playoff’ de ascenso a Primera División disputado ante unos 1.500 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi.