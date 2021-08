Muere Gerd “Torpedo” Müller, una de las grandes leyendas del fútbol

Deportes

El mundo del fútbol se viste de luto con muerte de uno de los mejores goleadores de la historia, Gerd Müller. ‘El Torpedo’ ha fallecido a los 75 años de edad después de mucho tiempo intentando luchar contra el alzheimer y contra otros problemas de salud. “Hoy, el mundo del FC Bayern se detiene. El gran campeón alemán y toda su comunidad de aficionados están consternados por la pérdida de Gerd Müller, fallecido en la madrugada del domingo a los 75 años”, anuncia el club en su perfil oficial de Twitter.

El FC Bayern lamenta la pérdida de Gerd Müller.



Hoy, el mundo del FC Bayern se detiene. El gran campeón alemán y toda su comunidad de aficionados están consternados por la pérdida de Gerd Müller, fallecido en la madrugada del domingo a los 75 años.



🔗 https://t.co/6xy2oEFy5l pic.twitter.com/hu7t2LigTK — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 15, 2021

Su mujer, Uschi Müller, ya alertaba hace meses de la gravedad de su estado de salud y revelaba en una entrevista concedida a BILD algunos detalles del deteriorado estado de su marido, que en 2015 anunció que padecía demencia.

“No come casi nada, apenas puede tragar. Se queda en la cama durante casi 24 horas y sólo tiene unos pocos momentos de vigilia. Es tan agradable cuando abre los ojos por un momento… A veces puede señalar sí o no con un abrir y cerrar de ojos”, ha declarado Uschi sobre su marido Gerd, que este 3 de noviembre cumple 75 años.

“Siempre ha sido un luchador, siempre ha sido valiente, toda su vida. Él también lo es ahora. Gerd duerme hacia su final. Ha cerrado los ojos, duerme, solo abre la boca en raras ocasiones y se le da comida en puré. Está tranquilo y en paz, y no creo que sufra. Se está durmiendo lentamente”, añadía Uschi Müller.

Campeón del mundo con Alemania en 1974 y de la Eurocopa en 1972, Gerd Müller es el máximo goleador en la historia de la Bundesliga. Ganó tres Copas de Europa, una Recopa, una Intercontinental, cuatro Bundesligas y cuatro Copas con el Bayern. Fue Balón de Oro en 1970, Bota de Oro en 1970 y 1972, máximo goleador del Mundial de 1970 y de la Eurocopa de 1972 y máximo goleador en siete ocasiones de la Bundesliga (1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974 y 1978). Es considerado uno de los mejores delanteros centro de la historia. También tuvo el récord de goles en un año natural, al lograr 82 en 1972, registro que batiría Messi en 2012 al lograr 91.