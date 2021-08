Khabib Nurmagomedov, como Cristiano Ronaldo, ficha por un equipo de fútbol

Deportes

Khabib Nurmagomedov se aburre después de ser el mejor o uno de los mejores luchadores de la historia. Es entrenador, como lo fue su padre, y también sigue sin conocer la derrota en este nuevao papel. Pero es que, como le sobra tiempo, ha encontrado una nueva manera de divertirse: ahora es futbolista profesional.

El FC Legion Dynamo, de la tercera división. ha anunciado oficialmente que ha fichado a la superestrella invicta de la UFC.

El pasado mes de junio, Khabib reveló que había recibido ofertas de varios clubes y que había empezado a ponerse en “forma” para cambiar del deporte de contacto al deporte con balón. “Preparando mi debut en el fútbol soy agente libre, y estoy listo para aceptar ofertas” La estrella de la UFC siempre ha sido un fanático de este deporte, al que considera su “primer amor” y un jugar profesionalmente un sueño que por fin cumple.

Hasta ahora sólo se ha visto una foto dándose la mano con el dueño del club y poco más. A sus 33 años no se sabe si va a recibir dinero a cambio, ni cuánto, ni en qué puesto se desenvuelve mejor en el campo de fútbol. Pero tener a una estrella mundial de la lucha en tu equipo ya supone poner al equipo en los titulares de periódico. Quizá para el humilde conjunto ya es suficiente.

Nurmagomedov no es el primer deportista internacional que se pasa al terreno de juego. El ocho veces medallista de oro olímpico Usain Bolt jugó durante dos meses en el Central Coast Mariners de la primera división australiana. Luego descubren que no es lo mismo un deporte individual que uno de equipo y que no basta con correr o tener buena capacidad física. El fútbol exige un conocimiento del juego colectivo que va más allá de las habilidades físicas.

Se lo puede explicar su gran amigo Cristiano Ronaldo: “Hablamos muchas veces, casi todos los días, pero cuando nos conocimos tuvimos una conversación sobre de dónde sacamos nuestra motivación. Me dijo que quiere que su hijo sea su sucesor. Cuando Cristiano era un niño sólo podía soñar con tener un simple par de botas. Pero su hijo lo tiene todo. Teme que su hijo no sienta la misma hambre, la misma voluntad”, contaba.