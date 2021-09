Francesco Flachi vuelve a jugar después de 12 años sancionado por consumo de cocaína

Deportes

En enero de 2022, el delantero italiano Francesco Flachi, de 46 años, volverá a nacer. O al menos así lo siente él. Después de 12 años sancionado por consumo de cocaína, el que fuera una de las estrellas de la Serie A podrá volver a jugar al fútbol. Lo hará lejos de la elite, en el modesto Signa 1914, un club cercano a Florencia, que disputa el campeonato de Excelencia, la quinta categoría del fútbol italiano. “Para mí es como renacer”, ha declarado el veterano futbolista.

La vida deportiva de Flachi ha estado marcada por los goles y los escándalos. Comenzó su carrera profesional en la Fiorentina y fue una estrella en la Sampdoria, club del que es el tercer máximo goleador de su historia, solo superado por dos de los mejores futbolistas italianos de las últimas décadas, Roberto Mancini, actual seleccionador italiano, y Gianluca Vialli. Flachi tiene mejor promedio goleador que ellos.

Los problemas para Flachi empezaron en septiembre de 2006, cuando la Federación Italiana (FIGC) le sancionó durante dos meses por estar implicado en un caso de apuestas. Todo empeoró en a comienzos de 2007, cuando dio positivo por cocaína en un control antidopaje después de un partido contra el Inter. En mayo fue sancionado con 16 meses de suspensión, una pena que posteriormente se amplió a dos años. La Sampdoria, del que era su gran estrella, le rescindió el contrato.

Cumplida su sanción, Flachi se incorporó al Empoli, de la Serie B, y en verano de 2009 pasó al Brescia, también en la segunda división italiana. En diciembre de ese año volvió a dar positivo por cocaína y la FIGC le impuso una sanción de 12 años.

“Me equivoqué y pagué. Durante cinco años he rechazado el fútbol. No quería oír ni hablar de fútbol de ninguna manera y me enfermaba ver a los amigos y compañeros que iban a jugar”, reconoce Flachi, quien ya se ha reconciliado con el fútbol: “Estoy entrenando, lo he estado haciendo durante mucho tiempo, nunca he parado. Intentaré poder jugar al menos media hora. Me miro al espejo, soy Flachi con 46 años, ya no soy joven. Ahora es cuestión de meses y no puedo quedarme fuera de este mundo, es mi mundo, en el que nací. Intentaré enseñar técnicas y transmitir mi experiencia. Desde hace años trabajo como colaborador en los juveniles del Signa”.

El artífice de la vuelta de Flachi a los terrenos de juego es su amigo Andrea Ballerini, presidente del Signa. “Para mí es como renacer, volver a tocar como jugador la alfombra verde, la portería, atacar. Siempre lo doy todo, pero ahora tengo que estar un poco más tranquilo y con más cuidado, tengo 46 años. En fin, no debo exagerar”, dice Flachi, nacido en Florencia y que lleva en su corazón al equipo viola: “¿Qué tengo en mi corazón? Primero, la Fiorentina y luego sí, profesionalmente la Sampdoria, donde crecí como futbolista y donde todavía hoy tengo una relación maravillosa con la afición. El resto se sabe, me equivoqué”.