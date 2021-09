Haaland, la próxima batalla entre Real Madrid y PSG

Deportes

Si en el último mercado de fichajes el gran protagonista fue Kylian Mbappé, parece que el próximo verano, al nombre del francés se le sumará el de otro delantero, el del noruego Erling Braut Haaland, del Borussia Dortmund. Los que no cambiarán serán los clubes que se enfrentarán por conseguir el fichaje de Haaland. Después de la retirada del Bayern, en la carrera por hacerse con los servicios del noruego quedan el Real Madrid y el PSG.

“Con Lewandowski tienes al mejor delantero centro del mundo. Haaland es el segundo mejor. Creo que el Bayern tiene interés en que Robert se quede más allá del final de su contrato, que termina en 2023. Haaland es una inversión. No creo que vaya a ir al Liverpool. Con Haaland no se puede descartar nada en el Real Madrid. Quizá inviertan un poco más y posiblemente se hagan con Haaland y Kylian Mbappé”, escribió Karl-Heinz Rummenigge, expresidente del Bayern, en la columna que publica regularmente en Bild.

Haaland termina contrato en 2024 y el PSG le ve como el sustituto ideal de Mbappé, que ha rechazado todas las ofertas de renovación que ha recibido del club francés. El próximo 30 de junio, Kylian quedará libre y todo hace indicar que se marchará al Real Madrid. Con el dinero que no gastó en intentar la contratación de Mbappé este verano, la entidad que preside Florentino Pérez está en condiciones de afrontar una operación de la dimensión económica que supondría el fichaje de Haaland. El noruego siempre fue señalado como la alternativa que manejaba el Madrid si no lograba hacerse con Mbappé. Finalmente, no contrató a ninguno de los dos, pero el Real Madrid podría juntarlos la próxima temporada en el Santiago Bernabéu. Para ello deberá superar, una vez más, la difícil competencia del PSG.