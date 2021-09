Acusan a la madre de Mbappé de conspirar contra la selección de Francia y ésta es su respuesta

Deportes

La madre de Mbappé, Fayza Lamari, está en el centro de la polémica desde que una información del diario “Le Figaro” la situaba como conspiradora contra la selección francesa después de haber mantenido varias reuniones con periodistas para montar ese complot. La respuesta de Fayza fue en una dura carta que colgó en Twitter. ”Falsos secretos y engaños reales. Ahora que estoy en el negocio desde hace mucho tiempo, creo que sé un poco sobre códigos y reglas. Pero nunca me he acostumbrado a la malicia y a la deshonestidad. Afirmar que organicé reuniones con periodistas con fines más o menos conspirativos es una tontería total. Sé que si quiero guardar un secreto, evito compartirlo con periodistas (sí hubo reuniones con periodistas, pero simplemente de cortesía con fines formales). Este fragmento logró engañar al mundo, por lo que el periodista podría aceptar la idea de donar parte de sus ganancias a la Fundación Premier de Cordée, de la que Kylian es uno de los patrocinadores. Prometido, no mantendríamos la iniciativa en secreto. Saludos”.