El tronchante vídeo en portugués de Casillas a un ex compañero del Oporto: ¡Parece Joaquín en Italia!

La redes del Oporto han brindado a los internautas una joya que no ha pasado desapercibida. El ex portero del Real Madrid y de la Selección Española, Iker Casillas, mandó un mensaje a su ex compañero Diogo Costa para felicitarle por la renovación de su contrato y su soltura con el idioma no pasó inadvertida.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y muchos volvieron a rememorar el vídeo épico de Joaquín tras ser fichado con la Fiorentina. “Casillas hablando portugués supera lo de Joaquín con el italiano. Épico” se puede leer en los comentarios. Y es que el vídeo del bético pasará a la historia como una de las joyas del humor futbolero.

Cuando estoy triste y quiero animarme veo esta entrevista a Joaquin hablando italianopic.twitter.com/yIEVmpD5so — Lo Mejor de Twitland (@MejoresTwits) July 16, 2016

Sin embargo, esta es no es la primera vez que Iker Casillas se marca un “Joaquín”. En 2018, el meta quiso imitar al jugador del Betis y, tras el duelo de Champions ante el Galatasaray, salió hablando portugués. Bueno, lo intentó. Y también pudimos verlo en una entrevista colgada en la web del club.

No hay nada más gracioso que Iker Casillas hablando "portugués" por favor, echadle un ojo al vídeo. https://t.co/ybW6JSlGEu — он Пускис (@PuskisCelta) July 15, 2019

En la entrevista el portero dio un auténtico espectáculo, parecía que estaba en un festival del humor. Casillas demostró que todavía no le tiene tomada la medida al portugués, parece que le está costando bastante aprender el idioma para poder desenvolverse con soltura en las entrevistas post partido con la prensa local.

Casillas optó por la táctica Joaquín, mezclar el castellano con el portugués. De vez en cuando metía alguna palabra en portugués para mostrar sus conocimientos del idioma, pero eso desató todo tipo de burlas en las redes sociales y el vídeo se convirtió en viral. Y es que son muchos los deportistas que no temen hacer el ridículo para agradar a su afición, ya sea Joaquín en italiano, Casillas en portugués o Sergio Ramos, en francés.