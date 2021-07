Todos los detalles del día 1 de Sergio Ramos en el PSG y sus primeras palabras en francés

Deportes

Sergio Ramos ya es jugador del PSG. El defensa ha firmado hasta 2023 y el club ha publicado un vídeo en el que muestra cómo han sido las primeras horas del futbolista en el equipo galo.

En las imágenes se puede ver el reconocimiento médico, la locura desatada entre la afición o la bienvenida de Mauricio Pochettino, su entrenador, que lo recibe con un caluroso abrazo y un “ooooooh” de admiración.

“Es un día muy especial. Estoy muy feliz de haber firmado por el PSG. Es un cambio muy grande en mi vida. Es un reto nuevo, pero estoy orgulloso del paso que he dado y vengo con la ilusión de trabajar y de ganar, que es lo que mejor define a este club. Un día que no se me olvidará nunca. os espero en el Parque de los Príncipes”, ha asegurado Ramos otro vídeo difundido por el club.

🤳 ¡HOLA, SERGIO! 🇪🇸



¡@SergioRamos les tiene un saludo para todos ustedes! 👇



¿Cuál es su mensaje para el defensor español? 💬



❤️ 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 💙 pic.twitter.com/7ylzpinB2U — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 8, 2021

Pero sin duda uno de los gestos más esperados por la afición era si el ex capitán del Real Madrid se atrevería con el francés y ¡lo ha hecho!. Sin llegar a la osadía de Joaquín que dio una hilarante rueda de prensa en italiano tras ser fichado por la Fiorentina, el camero quiso pronunciar una pequeña frase en francés al final del video promocional de su fichaje. “Ici c’est París” (Aquí está París) ha exclamado el camero mientras agarraba la camiseta a la altura de su corazón.

El club francés anunciaba, 14 horas después de filtrarlo por error en su web, este jueves el fichaje del central español por dos temporadas, hasta 2023. Ramos, de 35 años, llega al equipo francés después de 16 temporadas en el Real Madrid, con el que ganó 22 títulos, uno menos que el legendario Paco Gento.

“París da la bienvenida a uno de los mejores jugadores de nuestro tiempo. Nos complace anunciar que Sergio Ramos se une a nosotros”, dijo Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain. “Sergio es un futbolista completo, uno de los mejores defensores de la historia. Es un competidor nato, un líder y un gran profesional. Su gran experiencia y sus ambiciones están en perfecta sintonía con las del club. Estoy orgulloso de verlo con la camiseta del Paris Saint-Germain y sé que nuestros seguidores le darán una bienvenida fantástica”, añadió el presidente de club.