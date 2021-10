Manu Carreño se desahoga contra Mourinho en su mensaje más brutal

Deportes

Mourinho nunca va a cambiar. Su actitud después de que la Roma de José Mourinho fuera vapuleada este jueves por el equipo noruego Bodø/Glimt en la Liga de la Conferencia Europea por 6-1 (la primera vez que el técnico portugués ve a uno de sus equipos encajar seis goles en un partido) ha levantado muchas críticas y algunas de ellas feroces como las del periodista Manu Carreño.

El Roma es uno de los grandes favoritos para ganar la nueva competición de tercer nivel de la UEFA, pero iba perdiendo 2-0 a los 20 minutos y recibió cuatro goles más tras el descanso. Fue la primera derrota del equipo italiano tras ganar sus dos primeros partidos de la fase de grupos. Erik Botheim y Ola Solbakken marcaron dos goles cada uno para el Bodø/Glimt, mientras que Patrick Berg y Amahl Pellegrino añadieron uno cada uno para el campeón noruego. El delantero del Roma Carles Pérez había hecho el 2-1 en la primera parte.

Después de tres partidos, el Bodø/Glimt encabeza la tabla del Grupo C con siete puntos, aventajando al Roma en uno.

Mourinho espera convertirse en el primer entrenador que gana los tres principales trofeos de clubes de la UEFA actuales, tras haber ganado dos veces la Liga de Campeones (con el Oporto y el Inter de Milán) y dos veces la Copa de la UEFA/Europa League (con el Oporto y el Manchester United).

Eso es si sus críticas no rompen el ambiente del grupo. Porque el entrenador portugués encontró culpables para su derrota: “Es mi culpa. Soy yo quien decide los que juegan. La alineación de hoy la hice con la mejor intención, tratando de dar oportunidades a la gente que juega menos y dar descanso a los habituales. Pero se ha visto que el Bodo tiene más calidad que los que han jugado hoy”, dijo e insistió: “Si pudiera jugar siempre con los mismo once lo haría. Hoy he corrido un gran riesgo con los que jugadores que he puesto. Sé de las limitaciones de nuestros jugadores pero esperaba una respuesta diferente, no han tenido el nivel”. Fue muy duro: “Ya he hablado con los jugadores. He sido honesto con ellos como no puedo ser con vosotros. Somos una familia fuerte, pero no sabía que con tantas limitaciones. Lo único positivo es que ahora no me preguntaréis más por qué siempre juegan los mismos. Incluso antes del 6-1 ya sabía de nuestras limitaciones”

A Manu Carreño, periodista de Cuatro y la Ser, las palabras de Mourinho le han parecido increíbles y se ha quedado a gusto contra él. Además de repetir que la derrota fue muy humillante, le llama mediocre y asegura que “Mourinho es una vergüenza como entrenador... y como persona”