Sigue el calvario de Messi: le cambian al descanso lesionado y el PSG remonta sin él al Lille

Deportes

Leo Messi sigue sin encontrar su sitio en el PSG y el PSG sigue con encontrar el fútbol que se espera de un equipo tan poderoso y con la inversión de dinero que ha hecho, aunque gana. Esta vez la remontada, un clásico esta temporada para los parisinos, fue ante el Lille (2-1) en casa y Leo ya no estaba en el campo. El argentino fue titular junto a Neymar y sin Mbappé, lesionado, pero no pudo ayudar prácticamente nada a los suyos en una primera parte para olvidar tanto del colectivo cono de él en particular. El Lille fue muy superior y se adelantó por medio de Jonathan David. Incluso perdonó algún gol más que le hubiera dado tranquilidad en la segunda parte, vistos los antecedentes de este curso con el conjunto parisino.

Se esperaba una reacción, pero iba a tener que ser sin Messi. El argentino llegaba tocado y se decidió no arriesgar, pese al marcador. “Sintió una molestia muscular. Se entrenó de manera individual por precaución. Ya decidiremos si juega”, había declarado Pochettino en la previa. Al ser, además, muscular, la precaución mandaba y Messi continúa con su calvario en París. Por la mañana se había amanecido con la portada de “L’Equipe” dedicada a él, en la que se pregunta cuándo se va a ver la versión que dio en el Barcelona, y afirma que “no hay inquietud pero empieza a extenderse la impaciencia”. El delantero no ha podido marcar un gol en el campeonato francés en las cinco apariciones que ha tenido. En la Champions ha sido más exitoso con tres goles en tres partidos, los últimos dos ante el Leipzig para remontar, como casi siempre esta temporada. El miércoles el PSG visita al conjunto alemán y la presencia de Leo ahora está en duda. Allí puede dejar el equipo francés su clasificación para octavos prácticamente cerrada o meterse en un pequeño lío si pierde.

Di María, estelar

El PSG no está funcionando como colectivo, pero las individualidades le están sacando de los aprietos. No precisamente Icardi, que fue quien sustituyó a Messi y falló un par de oportunidades claras, una de cabeza y en especial un mano a mano con el pie. Fue Di María el artífice del triunfo de los de Pochettino. Se echó el equipo a la espalda y lo guio hasta los tres puntos. Una de sus grandes jugadas fue resuelta por Marquinhos. Después, se asoció con Neymar, que le dejó un caramelo en una pared que el “fideo” mandó a la red prácticamente en el descuento. Ney también espabiló tras el descanso y con un poquito de él y mucho de Di María les dio para sacar el partido adelante.