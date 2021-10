Leo Messi, en el disparadero

Deportes

En Francia pensaban que Leo Messi iba a llegar al Paris Saint-Germain y empezaría a marcar los goles de dos en dos y verían al jugador de su mejor etapa en el FC Barcelona, pero nada más lejos de la realidad. En sus inicios en el PSG está lento y son muchos los que critican su rendimiento.

El argentino ha tenido un más que discreto inicio en el Parque de los Príncipes después de toda la expectación que generó su llegada y el tridente con Neymar y Mbappé, tampoco funciona. En París comienzan a impacientarse y prueba de ello es que L’Equipe le dedica su portada y no precisamente para lanzarle elogios.

Voici la une du journal L'Équipe du vendredi 29 octobre 2021, qui sera accompagné de 24 pages consacrées à l'histoire des Jeux de Paris 1924 jusqu'à ceux de 2024 > https://t.co/NIRLqs6u4D pic.twitter.com/AROBwVG0X4 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 28, 2021

L’Equipe se pregunta cuando mostrará por su calidad. “¿Por fin un buen arranque?”, dice el titular del rotativo francés, que añade también que “después de que se cerrara su llegada al PSG en verano, Messi no ha alcanzado aun el rendimiento que tenía en el Barça, aun no hay inquietud pero empieza a extenderse la impaciencia”.

De hecho, las dudas sobre su estado físico crecen tras su ausencia en el entrenamiento de ayer. Lionel Messi padece una molestia muscular que le privó del entrenamiento colectivo este jueves con el PSG, por lo que el argentino es duda para el choque contra el Lille de la Ligue 1. Un partido en el que no estará Kylian Mbappé, que es baja por una infección en la garganta.

Duda para el Lille

“Sintió una molestia muscular. Se entrenó de manera individual por precaución”, declaró el técnico argentino Mauricio Pochettino. Messi aún no ha estrenado su cuenta goleadora en la Ligue 1. Después del duelo ante el Lille, el PSG jugará el miércoles un choque de Champions en Leipzig.

“Mañana viernes valoraremos si puede estar -añadió Pochettino- aunque se ha entrenado muy bien después de Marsella. Leo es un jugador que puede empezar en derecha yendo hacia dentro, o jugando como 10 y tirándose atrás para ayudar a la construcción. Es un jugador que puede jugar en cualquiera de las posiciones. Depende de la foto, en la que los jugadores están en distintas posiciones. Es el mejor jugador del mundo y una de sus mejores virtudes es el posicionamiento del juego, colocándose donde lo requiere la jugada”. Sin embargo las dudas sobre el fichaje estrella siguen ahí y el mediocre rendimiento del argentino, junto con Neymar o el caso Ramos siguen siendo un verdadero quebradero de cabeza para el PSG.

“Aislado y sin balón”

El ex madridista, Nikolas Anelka, fue uno de lo que ayer se sumó a las críticas: “Hoy le exigimos a Neymar pero podemos hacer lo mismo con Messi. Hablamos de que PSG tiene a un jugador que ya ganó seis Balones de Oro y ni siquiera es tan extraordinario”.

Otro de los que se ha mostrado preocupado por la situación de Messi en el PSG es el que fuera compañero del argentino en el Barcelona. Thierry Henry que no termina de verlo cómodo en el PSG.

“Messi está aislado y no toca demasiado el balón. No diría que está triste, pero le veo aislado”, ha comenzado diciendo el galo en Prime Video. Thierry Henry también ve al argentino fuera de posición. “Yo lo prefiero en el centro. No creo que pueda marcar diferencias desde la derecha. Yo lo estoy pasando mal. En el centro puede dar ritmo. Tenemos que encontrar alguna solución para que ellos puedan jugar juntos. No tengo los datos exactos a nivel táctico, pero creo que tiene menos impacto. Participa con poca frecuencia”, ha añadido.

“Por el momento, el equipo es de Kylian. Es él quien hace brillar al PSG. La pelota busca más a Kylian”, ha continuado diciendo. “Si hay más de un ‘conductor’, el equipo no puede jugar y tocar al unísono, y en este equipo hay demasiados. No juegan al mismo ritmo”, ha finalizado Thierry Henry.

Con la baja de Mbappé, Messi podría tener ante el Lille la oportunidad de convertirse en el líder del conjunto galo.