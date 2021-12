Deportes

Se veía venir. Las sensaciones que ha transmitido el Atlético hasta ahora durante la presente temporada han ido de mal en peor. Es un equipo el rojiblanco cuyas dudas han ido in crescendo hasta dejarse remontar en casa ante un Mallorca en horas bajas, justo antes del momento más complicado de la temporada. A partir de una debilidad defensiva desconocida en el Atlético de Simeone, el equipo ha perdido la capacidad goleadora que le hacía salvar los muebles en algunos partidos del primer tercio de la temporada.

Frío por abajo y frío por arriba. Demasiado frío para lo que se intuía de una plantilla con mas calidad que nunca. El equipo no juega a nada, no genera fútbol, se descompone atrás y se diluye como un azucarillo. El bochorno del sábado fue tal que ocurrió algo poco recordado en los dos últimos lustros por los aficionados colchoneros. Con el empate a uno en el marcador, la gente empezó a abandonar el estadio. La gente se fue del Metropolitano antes del final, sin confianza alguna en una posible victoria de su equipo. Con el gol final de Kubo el equipo se fue al vestuario acompañado por una sonora pitada de la que no se puede librar nadie.

El Cholo Simeone tiene apenas unas horas para dar la vuelta al equipo como un calcetín, si no quiere verse a mediados del mes de diciembre fuera de todo por lo que se debía competir esta temporada. Mañana se juega la vida en Oporto, donde tendrá que demostrar mucho orgullo y bastante más fútbol si pretende ganar al líder de la Liga portuguesa para seguir en la aventura europea y afrontar los cruces de octavos.

Por si fuera poco, el envite en el próximo partido de Liga para los rojiblancos es su visita al Santiago Bernabéu, donde sólo una victoria ante el Madrid evitaría que los de Carlo Ancelotti tengan media competición en el bolsillo. El Real Madrid, sin ser nada del otro mundo, está demostrando bastante más claridad de ideas que un Atlético desesperante de ver. El equipo de Simeone es un grupo en el que cuesta confiar. Entrenador y plantilla hay de sobra para cambiar la dinámica actual, pero ya estamos en el tiempo de descuento. Un tiempo que ya ha desbordado al Barça. La semana de la verdad se decide en Oporto y en el Bernabéu. Ahora o nunca.