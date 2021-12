Klopp, retrato de un entrenador que pasó del periodismo a ganar la Champions

Deportes

Jurgen Klopp podía haber sido periodista deportivo en caso de no haber triunfado con el fútbol. Ejerció durante un tiempo como becario en la redacción de la entonces incipiente Sat1, la primera cadena privada que hubo en Alemania. Lo hacía bien, según cuentan los que lo trataron y a pesar de ser el más joven de la plantilla se hacía notar. Compaginaba entonces ya su trabajo en la tele con su sus primeros pasos como futbolista en el Mainz.

Sus primeros pasos, y los últimos, en el periodismo llegaron por casualidad, como casi todo en su vida. Como por casualidad le llegó su primer trabajo en el banquillo cuando aún era futbolista del Mainz, el equipo de su vida. Aunque ahora ya le quede lejos. Ha dado muchos pasos desde que salió de allí, aunque no se haya sentado en muchos banquillos diferentes. Ha sido campeón de la Bundesliga con el Dortmund y de la Premier con el Liverpool, con el que consiguió por fin ganar la Liga de Campeones.

El camino lo explica el periodista alemán Raphael Honigstein en “Klopp. Un tipo normal”, un libro publicado por Libros de Ruta que ayuda a conocer al técnico alemán más allá del personaje. Un hombre con una profunda personalidad que deja huella en todos los que han coincidido con él: en los compañeros cuando era futbolista, en los jugadores a los que entrena o a los que conocieron a aquel becario de la Sat1 cuando nadie imaginaba que llegaría hasta donde está. Lo hace con un gran afán de superación y con un perfeccionismo que a veces le lleva a ser demasiado exigente consigo mismo. Le sucedía cuando llegó a Liverpool. Ya hablaba inglés, pero no lo suficientemente bien en su opinión, a pesar de que sus jugadores de entonces admiten que tenía ya un buen nivel y que se podían comunicar sin problemas. Pero en los momentos complicados les decía: “Cómo me jode no poder hablaros en alemán”.

Portada de "Klopp. Un tipo normal" FOTO: Libros de Ruta

Así es Jurgen Klopp. Y así lo cuenta este libro, que permite acercarse de una manera muy fluida a una de los personalidades más interesantes que ofrece el fútbol mundial en la actualidad. No se trata sólo de uno de los mejores entrenadores del mundo sino también de una persona comprometida. No sólo públicamente sino también con los que le rodean. Con sus jugadores y con sus familias, como puede demostrar la abuela de Wijnaldum. Una mujer que se emocionó al conocerlo, porque Klopp trasciende los banquillos.