La confesión de Wanda Nara: “En un gimnasio, ella se quedó en bolas, las piernas abiertas y...”

Wanda Nara sigue contando su vida privada después del affaire o no que Icardi, el delantero del PSG, tuvo con la China Suárez, que fue noticia en todos los medios y que además, ha dado problemas al futbolista en su equipo porque sus compañeros no vieron bien los días libres que le dio el club. “Nunca me hubiera acostado con el novio de mi amiga. O soy todo o no soy nada. Hablan de infidelidad como si fuera moneda corriente y se habla mucho de las relaciones abiertas. A mí si me proponen una relación abierta digo ‘bueno, chao, abierta está la puerta de casa”, asegura en las redes sociales acerca de lo sucedido y también sobre el poliamor, que tanto se ha puesto de moda.

Ella considera que está chapada a la antigua y no cree en esas cosas: “Vengo con un chip que no se actualiza el mío. No soy como el teléfono que tengo la actualización”, insiste acerca de cómo afronta ella las relaciones de pareja, pese a que el amor romántica cada vez tiene peor prensa. Ella piensa que aún se puede creer en él.

Dice que es cohibida, pese a que sus fotos en las redes podrían indicar lo contrario: “Nos fuimos a cambiar con una amiga y una chica se quedó en bolas en un minuto, con las piernas abiertas, pasándose crema... y yo me quedé como ‘wow, ¡qué desinhibidas son las francesas!”, dice ahora que va a sacar un documental aprovechando que se estrena en Netflix la segunda temporada de Emily en París.