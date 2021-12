PSG, un vestuario en guerra: clanes, privilegios, fiestas sin permiso y tensiones internas

El diario francés L’Equipe desvela las “tensiones internas, los clanes y los privilegios” que hay en el vestuario del París Saint-Germain, un polvorín que podría estallar en cualquier momento y en el que parecen habituales las fiestas sin permiso y las ausencias injustificadas de algunos futbolistas en los entrenamientos.

En un artículo titulado “tensiones internas, clanes, privilegios: los entresijos de la primera mitad de la temporada del PSG”, L’Equipe habla de un vestuario dividido en dos clanes, el de los franceses y el de los sudamericanos, al que se aproximan otros jugadores extranjeros. El diario señala que los problemas de convivencia y esta inestabilidad del vestuario no ayudan a que el PSG pueda a convencer a Kylian Mbappé para que acepte la oferta de renovación. En el club piensan que estos problemas de vestuarios acercan a Mbappé al Real Madrid, rival del PSG en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El comportamiento de Neymar también genera problemas en el PSG, según L’Equipe. La actitud del brasileño no gusta en el club, que llegó a plantearse sancionar al brasileño al principio de temporada por no presentarse a un acto con patrocinadores del equipo. Finalmente, Neymar no fue sancionado por el temor de los dirigentes a que esa circunstancia se filtrara y terminara deteriorando la imagen del club.

Los privilegios de los que disfrutan algunos futbolistas también molestan en el vestuario. Según L’Equipe, en uno de los recientes entrenamientos matinales, dos jugadores sudamericanos se presentaron cansados después de haber estado de fiesta la noche anterior y se negaron a entrenarse sin consultarlo con el cuerpo técnico.

La fiesta organizada después de que Leo Messi ganara su séptimo Balón de Oro y a la que acudieron algunos futbolistas de la plantilla también provocó un conflicto en el vestuario. Al día siguiente, Messi y su compatriota Leo Paredes no se entrenaron y oficialmente se justificó diciendo que tenían “síntomas de gastroenteritis”. Esta ausencia de los dos argentinos molestó a algunos compañeros.

Portada del diario 'L'Equipe' en el que se desvelan las “tensiones internas, clanes y privilegios" en el PSG. FOTO: L'Equipe

Otro de los puntos de conflicto que señala L’Equipe está en la portería. El entrenador del equipo parisino, Mauricio Pochettino, estaba satisfecho con Keylor Navas y no pidió el fichaje de Gianluigi Donnarumma, elegido mejor jugador de la última Eurocopa, que ganó con Italia. La política de rotaciones impuesta por Pochettino no gusta al entorno de Donnarumma y su agente, Mino Raiola, ya ha expresado su malestar por ello.

El problema sentimental que protagonizaron el delantero argentino Mauro Icardi y su mujer Wanda Nara también provocó otra grieta en el vestuario. A algunos futbolistas les molestó que el PSG concediera tres días de permiso a Icardi, con viaje a Italia incluido, para intentar reconciliarse con Nara, que le acusó de ser infiel.