‘Cachitos’ destroza a Sergio Ramos con uno de sus rótulos en Nochevieja

Uno de los momentos más esperados de la Nochevieja es la cita después de las uvas con el programa Cachitos, que en La 2 de TVE se ha hecho famoso por sus irónicos rótulos que no dejan indiferentes a nadie. Políticos, famosos o deportistas son algunos de los destinatarios de sus ‘dardos’. Este año, uno de los ‘agraciados’ fue Sergio Ramos, el defensa español del París Saint-Germain.

Pablo González Batista y Antonio Vicente son los responsables de los rótulos más famosos y temidos de la televisión. Batista y Vicente aprovecharon la canción Words, que F. R. David interpretó en el programa Aplauso en 1982, para acordarse de Sergio Ramos. La canción comienza con la frase ‘Words don’t come easy to me’, ‘las palabras no vienen fácilmente’, en español. Es la parte más conocida y recordada de esta canción y la que aprovecharon los guionistas para destrozar a Ramos. “Las palabras no vienen fácilmente”, paradójicamente, no fue escrita para Sergio Ramos”, se pudo leer en el rótulo de Cachitos.

Rótulo dedicado a Sergio Ramos en el especial de Nochevieja del programa 'Cachitos', de La 2 de TVE. FOTO: Captura RTVE

Pero Sergio Ramos no fue el único señalado con los rótulos escritos a propósito de Words. El PSOE y la monarquía también tuvieron su mensaje: “El cámara se arrima, pero sin tocar… como el PSOE con la monarquía”.